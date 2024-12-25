46 قتيلا بضربات جوية باكستانية في أفغانستان

تصاعدت التوترات الحدودية بين البلدين منذ عودة طالبان الى السلطة في صيف العام 2021. وتتهم إسلام آباد مجموعات مسلحة بشنّ هجمات ضد أراضيها انطلاقا من أفغانستان.

أسفرت ضربات جوية باكستانية عن مقتل 46 شخصا في شرق أفغانستان، بحسب ما أفاد متحدث باسم حركة طالبان الحاكمة في كابل لوكالة فرانس برس، الأربعاء.

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وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد "الليلة الماضية، قصفت باكستان أربع نقاط في منطقة بارمال بولاية بكتيتا. إجمالي عدد القتلى بلغ 46 شخصا غالبيتهم من الأطفال والنساء".

وأشار الى إصابة ستة آخرين بجروح معظمهم من الأطفال.

ونددت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، الأربعاء، بالضربات الجوية الباكستانية الأخيرة، معتبرة أنها "همجية" وتشكّل "عدوانا صريحا".

وشدد البيان على "الإمارة الإسلامية لن تترك هذا العمل الجبان بلا رد، بل تعتبر الدفاع عن أراضيها وسيادتها حقها الثابت".

وأفاد مصدر أمني باكستاني بارز الأربعاء أن الضربات الجوية داخل أفغانستان تستهدف "أوكارا للإرهابيين" قرب الحدود بين البلدين.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف اسمه "شّنت باكستان غارات خلال الليل ضد أوكار للإرهابيين داخل أفغانستان، استخدمت خلالها طائرات حربية ومسيرة".

وتصاعدت التوترات الحدودية بين البلدين منذ عودة طالبان الى السلطة في صيف العام 2021. وتتهم إسلام آباد مجموعات مسلحة بشنّ هجمات ضد أراضيها انطلاقا من أفغانستان.

وقتل 16 جنديا باكستانيا قرب الحدود الأفغانية في هجمات ليل الجمعة السبت، بحسب ما أفاد مسؤولون باكستانيون، في هجوم تبنته حركة طالبان باكستان.