وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بانقسام سورية

أكد وزير الخارجية أنه يتفق مع وصف القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، العلاقات السورية الروسية بأنها "طويلة الأمد واستراتيجية"، مشيرا إلى أن بلاده تعول على استئناف التعاون مع السلطات الجديدة.

لافروف: يجب على إسرائيل عدم ضمان أمنها على حساب أمن الآخرين (Getty Images)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده لن تسمح بانقسام سورية، ويجب على إسرائيل عدم ضمان أمنها على حساب أمن الآخرين، معلقا بالقول:" علينا ألا نسمح بانفصال سورية وهذا ما يريده البعض".

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وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو على تواصل مع سلطات سورية الجديدة عبر سفارتها في دمشق، مشيرا إلى أنه بلاده تبحث مع سلطات سورية الجديدة قضايا تقنية بالدرجة الأولى متعلقة بأمن المواطنين والسفارة الروسية في دمشق.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي في العاصمة موسكو وتصريحات لوسائل الإعلام، الخميس، :"نتواصل مع الدول في الشرق الأوسط حتى لا يتكرر في سورية ما حدث في ليبيا"، مشيرا إلى أن سفارة موسكو في دمشق لم تغلق.

وأكد وزير الخارجية أنه يتفق مع وصف القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، العلاقات السورية الروسية بأنها "طويلة الأمد وإستراتيجية"، مشيرا إلى أن بلاده تعول على استئناف التعاون مع السلطات الجديدة.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الشرع وصف العلاقات مع روسيا بالقديمة والإستراتيجية، لذلك، يقول لافروف: "نحن ندعم هذا التوجه، فروسيا تعول على استئناف التعاون الاقتصادي مع السلطات السورية الجديدة".

وتابع لافروف: "نأمل العمل مع السلطات السورية الجديدة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بشأن قضايا الاقتصاد والاستثمار، فلا يمكن السماح بانهيار سورية على الرغم من أن البعض يرغب فعلا في ذلك".