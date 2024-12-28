الولايات المتحدة: ارتفاع قياسي بنسبة المشردين

نسبة المشردين من الأميركيين السود أو الأفارقة بلغت 32% في حين أن هذه الشريحة الإثنية لا تشكل سوى 12% من إجمالي سكان الولايات المتحدة

افادت وزارة الإسكان الأميركية بأن عدد "المشردين المسجلين" في الولايات المتحدة في 2024 بلغ 770 ألف شخص، في رقم قياسي يزيد بنسبة 18% عن عددهم في 2023.

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ويعكس هذا العدد القياسي المشكلة الضخمة التي يعاني منها أكبر اقتصاد في العالم والمتمثلة بانعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية.

وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى أسباب عدّة، من أبرزها عدم توفر مساكن منخفضة التكلفة، والتضخم، وتدفق مهاجرين على البلاد، وتوقف بعض المساعدات التي قُدمت خلال جائحة كوفيد-19، والكوارث الطبيعية العديدة التي شهدتها الولايات المتّحدة.

ولفتت الوزارة، الجمعة، إلى أن هذا الإحصاء يستند إلى تعدادات أجرتها سلطات عدد من المدن والبلدات في ليلة واحدة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وبالتالي فإن البيانات التي يرتكز إليها جُمعت قبل عام وبالتالي فمن المحتمل أن لا يمثّل تمثيلاً حقيقيًا الوضع الحالي بسبب التغيرات التي طرأت مذاك.

كما ويقول التقرير إن نسبة المشردين من الأميركيين السود أو الأفارقة بلغت 32% في حين أن هذه الشريحة الإثنية لا تشكل سوى 12% من إجمالي سكان الولايات المتحدة.

يشار إلى أن "هذا التعداد تم تنفيذه قبل أن تُصدر المحكمة العليا في حزيران/يونيو قرارًا يسمح للسلطات بمعاقبة المشردين الذين ينامون في العراء، والذي نتج عنه تشديد السياسات المتعلقة بالمشردين في عدد من الولايات.

وإثر صدور قرار المحكمة العليا أمر حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي، غافين نيوسوم، بتفكيك مخيمات المشردين في سائر أنحاء هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد.

ويعيش ما يقرب من رُبع المشردين في الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا.