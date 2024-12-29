تقرير: أسماء الأسد ممنوعة من دخول بريطانيا بسبب عقوبات وتجميد أصولها المالية

ذكرت مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية، أنه لم يكن من الممكن لزوجة الأسد دخول بريطانيا، بسبب العقوبات المفروضة عليها.

لا يمكن لأسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، دخول بريطانيا، رغم حملها الجنسية البريطانية، بسبب خضوعها لعقوبات السفر، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية، الأحد، أن أسماء الأسد لن تتمكن من دخول الأراضي البريطانية بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها في عام 2020.

وقالت صحيفة "آي بيبر" إن أسماء الأسد، التي انتهت صلاحية جواز سفرها، تخضع أيضا لعقوبات مثل قيود السفر، وتجميد أصولها المالية.

وذكرا مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية للصحيفة، أنه لم يكن من الممكن لزوجة الأسد دخول بريطانيا، بسبب العقوبات المفروضة عليها.

وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر التي تتمتع بسلطة سحب الجنسية، أنه لن يُسمح لأسماء الأسد بدخول البلاد.

وتناولت وسائل إعلام عديدة في الأيام الأخيرة أنباءً مفادها أن أسماء الأسد تتطلع إلى الطلاق من زوجها، وأنها تريد العودة إلى بريطانيا لمواصلة علاجها من مرض السرطان، وهو ما نفته موسكو.