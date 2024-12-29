مصرع 96 شخصا جراء تحطم طائرة في مطار بكوريا الجنوبية

رجحت السلطات الكورية الجنوبية أن يكون حادث تحطّم طائرة على متنها 181 شخصا أثناء هبوطها في مطار موان (جنوب غرب)، ناجما عن اصطدامها بطائر بالإضافة إلى عامل رداءة الطقس.

لقي 96 شخصا على الأقل مصارعهم، صباح الأحد، في تحطّم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية وعلى متنها 181 شخصا، بحسب ما أفادت السلطات، بينما أظهر مقطع فيديو مأسوي الطائرة وهي تنزلق على المدرج قبل أن تنفجر وتستحيل كرة لهب.

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وقالت مديرية الإطفاء في بيان "حتى الساعة لدينا ناجيان و96 قتيلا"، مشيرة إلى أن أعمال الإنقاذ تتواصل في والطائرة المنكوبة وهي من طراز بوينغ 737-8AS تملكها شركة "جيجو" للطيران وكانت آتية من بانكوك.

رجحت السلطات الكورية الجنوبية أن يكون حادث تحطم طائرة على متنها 181 شخصا أثناء هبوطها في مطار موان (جنوب غرب)، ناجما عن اصطدامها بطائر بالإضافة إلى عامل رداءة الطقس.

وقال لي جيونغ-هيون، رئيس مديرية الإطفاء في موان، خلال مؤتمر صحافي إن "سبب الحادث هو الاصطدام بطيور بالإضافة إلى الظروف الجوية غير المواتية. ومع ذلك، سيتم الإعلان عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك".

وتظهر مقاطع فيديو منتشرة على منصة إكس أن الطائرة انحرفت عن مسارها في أثناء الهبوط، واصطدمت بجدار، مما أدى لاندلاع النيران فيها، وفقا للشرطة ورجال الإطفاء.

وأكدت فرق الإطفاء الكورية الجنوبية أن الحادثة التي تعرضت لها طائرة شركة "جيجو" تركت "فرصة ضئيلة للنجاة" لركابها، لا سيما وأنها "تحطمت بالكامل تقريبا".

ونقل بيان عن مسؤول في فرق الإطفاء المحلية قوله "قُذف الركاب من الطائرة عند الاصطدام بعائق، ما ترك لهم فرصة ضئيلة للنجاة"، مضيفا "الطائرة تحطمت بالكامل تقريبا ويصعب التعرف على جثث الضحايا".

وقدمت "جيجو" للطيران المنخفض التكلفة "اعتذارها الصادق" وتعهدت بذل كل ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم الطائرة.

وقالت الشركة في بيان "نحن في شركة طيران جيجو سنبذل كل ما في وسعنا للاستجابة لهذا الحادث. نقدّم اعتذارنا الصادق عن تسببنا بقلق".

ودعا القائم بأعمال رئيس الجمهورية تشوي سانغ-موك إلى تعبئة جميع الموارد لإنقاذ الركاب.

وقال تشوي في بيان "يجب على جميع الوكالات ذات الصلة... تعبئة جميع الموارد المتاحة لإنقاذ" ركاب الطائرة المنكوبة.

وتشوي الذي تولى منصب القائم بأعمال الرئيس يوم الجمعة غادر سيول لمعاينة موقع الكارثة، كما أنه يعتزم عقد اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الوزراء لمناقشة عمليات الإنقاذ والاستجابة لهذه النكبة، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال تشوي "أعتقد أن كلمات العزاء لن تكون كافية للعائلات الثكلى التي ألمت بها هذه المأساة".

وأضاف أن "الحكومة بأكملها تعمل معا بشكل وثيق للتعامل مع تداعيات الحادث، وتخصيص جميع الموارد المتاحة، مع بذل كل جهد لضمان الدعم الشامل للعائلات المكلومة".

وهذا هو أول حادث مميت في تاريخ شركة طيران "جيجو" التي تأسست في 2005، وتعتبر من بين أكبر شركات الطيران المنخفض التكلفة في كوريا الجنوبية.

والأربعاء من الأسبوع الماضي، تحطمت طائرة ركاب أذربيجانية قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان، وكانت الطائرة في رحلة من باكو إلى غروزني في روسيا وعلى متنها 67 شخصا، بينهم 5 من أفراد الطاقم، وقتل في الحادث 35 راكبا.