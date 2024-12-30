ألمانيا تتهم إيلون ماسك بمحاولة التأثير على الانتخابات

قالت مساعدة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية إن "إيلون ماسك يحاول التأثير على الانتخابات الفدرالية

اتّهمت الحكومة الألمانية الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم الإثنين، بـ"محاولة التأثير على الانتخابات" التشريعية المقرّرة في ألمانيا في أواخر شباط/ فبراير، بدعمه في أكثر من مناسبة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية، إن "إيلون ماسك يحاول التأثير على الانتخابات الفدرالية بتصريحاته".

وأكّدت أن "له الحرّية في التعبير عن رأيه" لكن تصريحاته توازي "توصية انتخابية لحزب مراقب" من جهاز المخابرات الداخلي في ألمانيا، "إذ يشتبه بانتمائه إلى اليمين المتطرف" وقد تمّ "الاعتراف" بذلك من قبل القضاء.

وفي ألمانيا، يجوز إخضاع الأحزاب التي تعدّ من اليمين المتطرف لمراقبة الشرطة في ظلّ مخاوف من المساس بالنظام الدستوري.

والسبت نشرت صحيفة "فيلت" مقال رأي لإيلون ماسك عدّ فيه أن "البديل من أجل ألمانيا" هو "بصيص الأمل الأخير" لهذه البلاد، معارضا بشدّة تصنيفه "الخاطئ" ضمن اليمين المتطرف.

وفي هذا المقال، أعاد صاحب شبكة "اكس" ومؤسس شركتي "تيسلا" و"سبايس اكس" التأكيد على موقفه الداعم للحزب الذي سبق أن أيّده في 20 كانون الأول/ ديسمبر في تغريدة أثارت امتعاضا في ألمانيا في خضمّ الحملة الانتخابية.

وتعطي استطلاعات الرأي حزب "البديل من أجل ألمانيا" 19 % من نوايا التصويت في المرتبة الثانية بعد المعارضة المحافظة التي تحظى بحسب التقديرات بـ 32 % من نوايا التصويت.

ويتنامى الامتعاض في ألمانيا من تصريحات ماسك في ظلّ تنامي نفوذ الملياردير مع اقتراب بدء ولاية الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الذي كلّفه تولي وزارة مستحدثة لكفاءة الحكومة.

وفي أعقاب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وصف إيلون ماسك المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس بـ"المجنون".

وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر، بعد الهجوم الذي استهدف سوقا ميلادية في ماغديبورغ، نعته بـ"المعتوه غير الكفؤ"، داعيا إياه للاستقالة.

وقالت كريستيانه هوفمان، الإثنين، إن "حرّية التعبير قد تنطوي أيضا على أكبر التفاهات".

وقارن الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل، سلوك إيلون ماسك بذاك الذي ينتهجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلا "كلاهما يريدان إضعاف ألمانيا، وإغراقها في الفوضى".

بدوره، انتقد زعيم المعارضة المحافظة، فريدريش ميرتس، الأوفر حظّا للظفر بالمستشارية في الانتخابات المقبلة مقال إيلون ماسك، عادّا أنه يحشر نفسه بما لا يعنيه وينمّ ما كتبه عن غطرسة.

وقال زعيم "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية "لا أتذكّر في تاريخ الديمقراطيات الغربية تدخّلا مماثلا في حملة انتخابية في بلد صديق".