وزير الطاقة التركي: مستعدون لتزويد سورية ولبنان بالطاقة

من المقرر أن يبحث وفد وزارة الطاقة الذي وصل إلى دمشق يوم السبت، التعاون المحتمل في مجال الطاقة بما في ذلك نقل الكهرباء لتعويض جزء من عجزها؛ وفقا لتصريحات بيرقدار.

قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن تركيا مستعدة لتزويد سورية ولبنان بالكهرباء، وإن فريقا من المسؤولين الحكوميين موجود بالفعل في سورية لبحث كيفية حل مشاكلهما في ما يتعلق بالطاقة.

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وأعادت تركيا فتح سفارتها في دمشق هذا الشهر، وأجرت بالفعل اتصالات عالية المستوى مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.

وقال بيرقدار لصحافيين بمدينة شانلي بجنوب شرق تركيا "ربما يتم تلبية الكهرباء التي تحتاجها سورية ولبنان في البداية عن طريق تصديرها من تركيا، وبالطبع يمكننا رؤية الصورة بشكل أكثر وضوحا بعد الاطلاع على الوضع في شبكة النقل".

ومن المقرر أن يبحث وفد وزارة الطاقة الذي وصل إلى دمشق يوم السبت، التعاون المحتمل في مجال الطاقة بما في ذلك نقل الكهرباء لتعويض جزء من عجزها؛ وفقا لتصريحات بيرقدار.

وأضاف أن "الطاقة الكهربائية المركبة في سورية بقدرة 8500 ميغاوات قبل الحرب انخفضت إلى نحو 3500 ميغاوات".

وقال وزير الطاقة التركي إن "الغالبية العظمى من الأفراد يوفرون احتياجاتهم من الكهرباء من خلال المولدات، لذلك فإن هناك في الواقع حاجة ماسة للغاية للكهرباء"، مضيفا أن فريق الوزارة يبحث في كيفية استخدام موارد سورية نفسها من النفط والغاز الطبيعي.

وسبق أن تعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بأن أنقرة ستفعل كل ما يلزم لإعادة إعمار سورية؛ وهي تمد حاليا بعض مناطق شمال سورية بالكهرباء.