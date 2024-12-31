إيران تتوقع ظهور "مقاومة جديدة" ضد إسرائيل في سورية

ذكر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن "مع احتلال الأراضي السورية من قبل الكيان الصهيوني، وُلدت مقاومة جديدة ستظهر في السنوات المقبلة".

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، إن "مقاومة جديدة" ستظهر في سورية لمواجهة إسرائيل، بعد سقوط رئيس النظام المنهار بشار الأسد، بحسب ما نقل عنه الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" ليل الإثنين عن أحمديان قوله، إن "مع احتلال الأراضي السورية من قبل الكيان الصهيوني، وُلدت مقاومة جديدة ستظهر في السنوات المقبلة".

وشدّد أحمديان خلال اجتماع مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، على أن "المقاومة" ضد إسرائيل "لم تضعف" بعد سقوط بشار الأسد في الثامن في كانون الأول/ ديسمبر.

وفرّ الأسد من سورية بعدما سيطرت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على العاصمة دمشق، عقب هجوم مباغت.

ومنذ سقوطه، نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت منشآت عسكرية سورية، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك منع أطراف تصفها بالمعادية من السيطرة عليها.

كما احتلت القوات الإسرائيلية مواقع إستراتيجية في المنطقة العازلة حيث ينتشر جنود الأمم المتحدة عند الحدود بين سورية ومرتفعات الجولان المحتلّ.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخطوة بأنها خرق لاتفاق فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية عام 1974.

ودانت إيران مذاك سيطرة إسرائيل على هذه المواقع.

وأثناء اجتماع الاثنين، شدد أحمديان على أن إيران لم تدخل "أي تغيير" على عقيدتها النووية القائمة على عدم السعي لامتلاك أسلحة ذرية.

وأفاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة الشهر الماضي مع صحيفة "ذي غارديان"، بأن الغضب في طهران حيال التزامات لم يتم الإيفاء بها، مثل رفع العقوبات، يغذي الجدل بشأن إن كان يتعين على البلاد تغيير سياستها النووية.

وتشدّد إيران على حقها في إنتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية، ونفت مرارا بأنها تطمح لتطوير أسلحة نووية.