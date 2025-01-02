فيديو | قتيل ومصابون بانفجار شاحنة تيسلا أمام فندق ترامب بلاس فيغاس... إيلون ماسك: لم نرَ مثيلا لذلك

مقتل شخص وإصابة آخرين، إثر انفجار سيارة لشركة تيسلا، أمام فندق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب؛ مسؤول أمني: "انفجار الشاحنة أمام فندق ترامب، يخضع للتحقيق باعتباره عملا إرهابيا محتملا".

أعلنت شرطة لاس فيغاس، أنّ شاحنة صغيرة من طراز "سايبر تراك" التي تنتجها شركة "تيسلا" المملوكة لإيلون موسك انفجرت، الأربعاء، أمام "فندق ترامب" في المدينة الأميركية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة.

واللافت في توقيت وقوع هذا الانفجار، إذ قُتل 15 شخصا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، عندما دهست شاحنة صغيرة حشدا من المحتفلين برأس السنة في حي سياحيّ في مدينة نيو أورلينز الأميركية، الأربعاء كذلك، فيما فتح مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تحقيقا في "عمل إرهابي"، في ظلّ تريجيحات بأن المنفذ لم يعمل منفردا.

ولم تُعلن أيّ من السلطات الأميركية، أي رابط بين الحدثين، حتّى الآن.

فيديو يوثّق انفجار شاحنة #تيسلا أمام فندق #ترامب بلاس فيغاس، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين... #إيلون_ماسك: لم نرَ مثيلا لذلك



للتفاصيل: https://t.co/fNIcd0iU6b pic.twitter.com/D32IPHeKvy — موقع عرب 48 (@arab48website) January 1, 2025

وقال قائد شرطة لاس فيغاس، كيفن ماكماهيل، خلال مؤتمر صحافي "هناك شخص ميت داخل سايبر تراك" بالإضافة إلى سبعة أشخاص آخرين يعانون من "جروح طفيفة".

وأعلن ماسك على منصة "إكس" التي يملكها كذلك أنّ فرق شركته تحقّق في هذا الانفجار.

وقال ماسك "لم أر مثيلا له من قبل".

وقبل ذلك، نقلت "سي إن إن" عن مسؤول أمني أميركي، تأكيده "انفجار شاحنة واندلاع حريق عند مدخل فندق ترامب في لاس فيغاس، صباح الأربعاء".

وقال المسؤول الأمني ذاته، إن "انفجار الشاحنة أمام فندق ترامب، يخضع للتحقيق باعتباره عملا إرهابيا محتملا".