اتهام عنصر سابق في الجيش الأميركي بمحاولة الانضمام إلى حزب الله

وجه اتهام لعنصر سابق في الجيش الأميركي بمحاولة الانضمام إلى حزب الله في لبنان، وفق ما أعلنت وزارة القضاء الأميركية.

وجّهت إلى عنصر سابق في الجيش الأميركي سافر إلى لبنان وسورية في مسعى للانضمام إلى حزب الله، تهمة محاولة دعم منظمة "إرهابية"، وفق ما أعلنت وزارة القضاء الأميركية، أمس الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن جاك داناهر مولوي (24 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرلندية، أوقف في شيكاغو الشهر الماضي ونقل إلى بنسلفانيا، الإثنين، لمواجهة التهم.

وبحسب لائحة الاتهام، سافر مولوي إلى لبنان في آب/ أغسطس وحاول الانضمام إلى حزب الله الذي تصنّفه واشنطن منظمة "إرهابية".

وبعدما فشل في مساعيه، توجه إلى سورية في محاولة للانضمام إلى الحزب هناك.

وعاد مولوي إلى الولايات المتحدة حيث يشتبه في أنه واصل مساعيه للانضمام إلى حزب الله، وتواصل عبر الإنترنت مع أفراد في لبنان.

وأفادت وزارة القضاء الأميركية بأن مولوي روّج أيضا للعنف ضد اليهود عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال في محادثة عبر "واتساب" مع أحد أفراد عائلته إن "خطته الرئيسية كانت الانضمام إلى حزب الله وقتل اليهود".

ويواجه مولوي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا دين بتقديم دعم مادي لمنظمة "إرهابية".