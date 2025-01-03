فنزويلا ترصد مكافأة بقيمة 100 ألف دولار للقبض على قياديّ معارض

وأفادت مصادر قضائيّة بأنّ الشرطة تعتزم تعليق هذا الملصق في المطارات ونقاط التفتيش الأمنيّة في سائر أنحاء البلاد...

عرضت السلطات الفنزويليّة مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يزوّدها بمعلومات تؤدّي لتوقيف المعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا الّذي يقول إنّه فاز على الرئيس نيكولاس مادورو في انتخابات 28 تمّوز/يوليو، بحسب ملصق نشرته الشرطة الخميس.

من جهتها، أعلنت الرئاسة الأرجنتينيّة الخميس أنّ القياديّ الفنزويليّ المعارض في طريقه إلى الأرجنتين.

وتضمّن الملصق الّذي نشرته الشرطة العلميّة الفنزويليّة على شبكات التواصل الاجتماعيّ صورة لغونزاليس أوروتيا كتب فوقها بالخطّ العريض "مطلوب"، علمًا بأنّ القياديّ المعارض سافر في أيلول/سبتمبر إلى إسبانيا ليعيش في المنفى.

وأفادت مصادر قضائيّة بأنّ الشرطة تعتزم تعليق هذا الملصق في المطارات ونقاط التفتيش الأمنيّة في سائر أنحاء البلاد.

وفي بوينوس ايرس، أعلنت الرئاسة الأرجنتينيّة الخميس أنّ غونزاليس أوروتيًّا في طريقه إلى الأرجنتين.

وكانت إسبانيا منحت غونزاليس أوروتيا حقّ اللجوء في 20 كانون الأوّل/ديسمبر بعد أن أعلنت فنزويلا أنّها وجّهت إليه رسميًّا تهمًا بالتآمر والابتزاز.

واعترفت الولايات المتّحدة والبرلمان الأوروبّيّ بغونزاليس أوروتيا "رئيسًا منتخبًا" لفنزويلا.