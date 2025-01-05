تحقيقات جديدة تفضح تورط "كريدي سويس" في إخفاء حسابات تخص النازيين

لجنة في مجلس الشيوخ تتوصل إلى أدلة جديدة تكشف عن قيام مصرف كريدي سويس بإخفاء حسابات مرتبطة بالنازيين. الاكتشافات، التي شملت آلاف الوثائق السرية، كشفت عن وجود حسابات تتعلق بضباط رفيعي المستوى في جهاز "الإس إس" النازي وأصول يهودية منهوبة.

توصلت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي إلى أن مصرف "كريدي سويس" السويسري المتعثر، أخفى معلومات خلال تحقيقات سابقة بشأن حسابات مرتبطة بالنازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

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وقالت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ في بيان صدر عنها أمس، السبت، إن عشرات الآلاف من الوثائق التي تم اكتشافها خلال عملية تدقيق مستمرة، قدمت أدلة جديدة على وجود حسابات على صلة بالنازيين.

وأضافت اللجنة أن المصرف لم يكشف عن هذه الحسابات خلال تحقيقات سابقة، ولا سيما في تسعينيات القرن العشرين.

وكان "كريدي سويس" قد وافق على تسوية بقيمة 1,25 مليار دولار لدعاوى قضائية رفعها ضده ناجون من المحرقة اليهودية، لكنه اتهم بعدم الانفتاح التام بشأن تعاملاته السابقة مع النازيين.

وذكرت لجنة مجلس الشيوخ، السبت، أن حزمة من الملفات المكتشفة حديثا، بينها 3,600 وثيقة مادية و40 ألف ميكروفيلم، تبين أنها تحتوي على "معدل صلة مرتفع" بالنازيين.

وأوضحت أن هذه الاكتشافات ناتجة عن تقرير مؤقت لنيل باروفسكي الذي تم فصله من منصبه كـ"محقق مستقل" من قبل المصرف عام 2022 بعد الضغط عليه للحد من تحقيقاته.

وأعيد تعيين باروفسكي محققا خاصا عام 2023، بعد استحواذ مصرف "يو بي إس" على "كريدي سويس" في أعقاب أزمة مالية كبرى واجهها الأخير.

وأشار باروفسكي في رسالة إلى اللجنة، السبت، إلى "المستوى الاستثنائي من التعاون الذي قدمه كريدي سويس، تحت قيادة يو بي إس"، منذ عودته إلى عمله.

لكنه أردف أن "كريدي سويس" لم يشارك بعد كل المعلومات التي بحوزته.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن فريق باروفسكي اكتشف حسابات كان يسيطر عليها ضباط رفيعو المستوى في جهاز الـ"إس إس" النازي، أو فرق الحماية الخاصة.

وسلط باروفسكي في رسالته الضوء على اكتشافات "جديرة بالملاحظة" في قسم الأبحاث في "كريدي سويس"، مشيرا إلى ملف "كان متورطا في بيع أصول يهودية منهوبة".

وأكد مصرف "يو بي إس" أنه سيقدم لباروفسكي كل المساعدة اللازمة في عمله لإلقاء الضوء على "هذه الفترة المأساوية".