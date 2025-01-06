بلينكن: قريبا سيتم التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة

قال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في سيول "إن لم نعبر بالاتفاق خط النهاية خلال الأسبوعين المقبلين، فأنا واثق من أنه سيتم إنجاز الأمر في نهاية المطاف ... وحين يتم، سيكون على أساس الخطة التي طرحها الرئيس بايدن".

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، عن "ثقته" في التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، سواء خلال ولاية الرئيس جو بايدن، أو بعد أن يخلفه دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير.

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وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في سيول "إن لم نعبر بالاتفاق خط النهاية خلال الأسبوعين المقبلين، فأنا واثق من أنه سيتم إنجاز الأمر في نهاية المطاف ... وحين يتم، سيكون على أساس الخطة التي طرحها الرئيس بايدن".

وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الأميركي أن روسيا تعمل على توسيع تعاونها مع كوريا الشمالية في المجال الفضائي، لقاء إرسال بيونغ يانغ قوات لدعم موسكو في حربها على أوكرانيا.

وقال بلينكن إن "جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية تتلقى بالأساس معدات وتدريبات عسكرية روسية، ولدينا الآن ما يدعو إلى الاعتقاد بأن موسكو تعتزم تقاسم تكنولوجيا متطورة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية مع بيونغ يانغ"، مستخدما التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.

وذكر أن واشنطن تعتقد أن روسيا "قد تكون على وشك" الاعتراف رسميا بكوريا الشمالية كقوة نووية، وهو ما سبق أن أعلنته السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في كانون الأول/ديسمبر.

وصدرت هذه التصريحات في وقت أطلقت بيونغ يانغ صاروخا بالستيا متوسط المدى في وقت يقوم بلينكن بزيارة إلى سيول.

ندد وزير الخارجية الأميركي ونظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول، بإطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا في وقت كان بلينكن يزور سيول.