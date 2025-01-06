جاستن ترودو يعلن استقالته من رئاسة الحكومة الكندية

جاستن ترودو يعلن استقالته من منصبه رئيسا للحكومة الكندية بعد 10 سنوات من توليه، مشيرًا إلى أنه سيواصل أداء مهامه حتى يختار حزبه خليفة له. تأتي هذه الخطوة وسط ضغوط متزايدة مع اقتراب الانتخابات التشريعية وتراجع حزبه في استطلاعات الرأي.

أعلن رئيس الحكومة الكندية، جاستن ترودو، مساء اليوم، الإثنين، استقالته من منصبه الذي يتولاه منذ 10 أعوام، موضحا أنه سيواصل أداء مهماته إلى أن يختار حزبه خليفة له.

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وقال ترودو في مؤتمر صحافي عقده في أوتاوا "أعتزم الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب والحكومة، بمجرّد أن يختار الحزب رئيسه المقبل".

وتأتي هذه الخطوة بعدما واجه ترودو في الأسابيع الأخيرة ضغوطا كثيرة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية وتراجع حزبه إلى أدنى مستوياته في استطلاعات الرأي.

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