فيدان: القضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سورية مسألة وقت

فيدان "لقد تغير الوضع في سورية. نعتقد أن القضاء على حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب ليس سوى مسألة وقت".

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الإثنين إن القضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سورية هي "مسألة وقت".

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وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي في أنقرة "لقد تغير الوضع في سورية. نعتقد أن القضاء على حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب ليس سوى مسألة وقت".

وتدور مواجهات في شمال سورية بين فصائل مسلحة تدعمها تركيا والقوات الكردية السورية، ومن بينها وحدات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، ومن ثم تصنفها "إرهابية".

غير أن واشنطن تعدّ هذه القوات التي قاتلت تنظيم "داعش" في سورية في 2019 "أساسية" لمنع التنظيم من معاودة نشاطه في المنطقة.

وحذر فيدان من أي دعم غربي للمقاتلين الأكراد في سورية.

وذكر "إذا كانت لديكم (الغرب) أهدافا مختلفة في المنطقة، وإذا كنتم تريدون خدمة سياسة أخرى باستخدام داعش كذريعة لتشجيع حزب العمال الكردستاني، فلا سبيل لذلك أيضا".

وتأتي تصريحات فيدان عقب لقاء جمعه بنظيره الأردني أيمن الصفدي، الذي بحث معه تهديد تنظيم "داعش" في سورية في أعقاب الإطاحة ببشار الأسد.

ويرصد المجتمع الدولي بعناية السياسة التي تنتهجها السلطات السورية الجديدة بقيادة هيئة "تحرير الشام".

وقال الوزير التركي "ناقشنا ما يمكننا القيام به معا ضد تهديد داعش في سورية والمنطقة".

وأضاف "داعش سم للمجتمعات الإسلامية. بالطبع، استخدام ديننا لقتل الناس بوحشية... خلق الفوضى ليس شيئا سنظل صامتين حياله".

وأصر "من المهم جدا ألا يعود داعش مرة أخرى".