قبيل تنصيبه في 20 يناير: الكونغرس يصدق على فوز ترامب بالانتخابات

قال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي في وقت سابق، أمس الإثنين "يشهد الكونغرس على انتصارنا الكبير في الانتخابات اليوم، وهي لحظة كبيرة في التاريخ، لنجعل أميركا عظيمة مجددا".

صدق الكونغرس الأميركي رسميا، الإثنين، على فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 خلال جلسة ترأستها كامالا هاريس نائبة الرئيس التي خسرت الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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وتمت الإجراءات التي مهدت الطريق لتنصيب ترامب في غضون أسبوعين بدقة تامة، وجاءت في تناقض صارخ مع ما حدث قبل 4 سنوات عندما اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، الكونغرس الأميركي، في محاولة فاشلة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن على ترامب في انتخابات 2020.

وواصل ترامب الادعاء بأن هزيمته في عام 2020 كانت نتيجة احتيال واسع النطاق، وقد حذر طوال حملته لعام 2024 قائلا إن لديه مخاوف مماثلة حتى تمكن من الفوز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني الماضي.

وأشرفت نائبة الرئيس على عملية إعلان أسماء الولايات بصفتها رئيسة مجلس الشيوخ، ووقفت هاريس بابتسامتها العريضة المعهودة وسلوكها المتفائل بهدوء ويداها متشابكتان على المنصة، وهي توزع شهادات الولايات بينها وبين ترامب.

وقالت هاريس للصحافيين في مبنى الكونغرس "من الواضح أن اليوم كان يوما مهما للغاية، وكان الأمر يتعلق بما يجب أن يكون قاعدة وما يجب أن يكون الشعب الأميركي قادرا على اعتباره أمرا مسلّما به، وهو أن إحدى أهم ركائز ديمقراطيتنا هي الانتقال السلمي للسلطة".

وقبل 4 سنوات أشرف مايك بنس نائب الرئيس آنذاك على التصديق على فوز بايدن.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي في وقت سابق، أمس الإثنين "يشهد الكونغرس على انتصارنا الكبير في الانتخابات اليوم، وهي لحظة كبيرة في التاريخ، لنجعل أميركا عظيمة مجددا".

واستمرت الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ حتى، رغم اجتياح عاصفة العاصمة واشنطن مع تساقط الثلوج بكثافة بلغت نحو 15 سنتيمترا، وتعطل حركة السفر.

وسيتولى ترامب منصبه رسميا في البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة للسنوات الأربع المقبلة في 20 كانون الثاني/يناير الحالي.