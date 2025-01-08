ترامب يشارك منشورا لأكاديمي أميركي يهاجم ويشتم نتنياهو

"نتنياهو هو الذي دفع الولايات المتحدة إلى التدخل في هذه الدول، وما زال يحاول دفعنا إلى محاربة إيران اليوم، هذا الأسبوع. لقد أدخلنا إلى حروب لا تتوقف. وبسبب قوة هذا كله في السياسة الأميركية، فقد حصل على ما أراد"

شارك الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" مقطع فيديو يتحدث فيه الخبير الاقتصادي الأميركي، بروفيسور جيفري ساكس، ويصف فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه "مهووس" وأنه "ابن عاهرة ظلامي" يحاول استدراج الولايات المتحدة إلى حرب ضد إيران

وقال ساكس في مقطع الفيديو الذي تم تصويره في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن السياسة التي يتبعها نتنياهو، منذ التسعينيات، كانت على إثر النظرية التي بموجبها ينبغي أن تنهار أنظمة إيران والعراق وسورية، لأنها تدعم حماس وحزب الله.

وأضاف ساكس أن نتنياهو هو الذي دفع الولايات المتحدة إلى التدخل في هذه الدول، "وما زال يحاول دفعنا إلى محاربة إيران اليوم، هذا الأسبوع. لقد أدخلنا إلى حروب لا تتوقف. وبسبب قوة هذا كله في السياسة الأميركية، فقد حصل على ما أراد".

يشار إلى ساكس هو خبير اقتصادي في جامعة كولومبيا وكان مستشارا خاصة للأمناء العامين للأمم المتحدة، كوفي أنان وبان كي مون وأنطونيو غوتيريش، وهو أميركي يهودي معروف بانتقاداته الشديدة لنتنياهو.

وقال ساكس في مقابلة معه نشرتها صحيفة "هآرتس"، في ’ذار/مارس الماضي، إن "إسرائيل تسارع بشكل أعمى نحو الحائط. وأنتم تتحولون إلى منبوذين أكثر فأكثر كل يوم. وأنتم تفقدون ما تبقى من التأييد الدولي الذي كنتم تحظون به. وأرى ذلك خلال عملي كبروفيسور وأرى ذلك في الأمم المتحدة أيضا. وأتوسل أماكم، لا تخطئوا بالاعتقاد أن الولايات المتحدة ستستمر في دعمكم. وعليكم أن تتعقلوا، وإلا ستبقون لوحدكم مع ميكرونيزيا".