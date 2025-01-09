الحرائق تهدد قلب هوليوود: إخلاء جديد وسقوط ضحايا في لوس أنجليس

اندلعت حرائق جديدة قرب جادة هوليوود التاريخية، مما دفع السلطات الأميركية لإصدار أوامر إخلاء فورية وسط المدينة، بينما تتواصل جهود الإطفاء لاحتواء النيران التي أودت بحياة خمسة أشخاص، وأجبرت مئات الآلاف على النزوح.

أمرت السلطات الأميركية، ليل الأربعاء، سكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم بعد اندلاع حريق جديد على بُعد مئات الأمتار فقط من جادّة هوليوود.

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وقالت مديرية الإطفاء في لوس أنجليس إن "التهديد فوري على الحياة. هذا أمر قانوني بالمغادرة الآن. المنطقة محظورة قانونا أمام العامّة"، مرفقة هذا الأمر بخريطة تظهر فيها أقسام من حيّ السينما الشهير.

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واندلع الحريق مساء الأربعاء في منطقة "هوليوود هيلز" الواقعة على بُعد بضع مئات من الأمتار فقط من جادة "هوليوود بوليفارد" الشهيرة.

وأتى أمر الإخلاء الجديد هذا بعدما أعلنت السلطات أنّ خمسة أشخاص على الأقلّ لقوا مصارعهم في حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف لوس أنجليس ولا تزال خارج السيطرة، محذّرة من أنّ هذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع.

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وأتت نيران هذه الحرائق الضخمة التي أجّجتها رياح عاتية على أكثر من 1500 مبنى في ثاني كبرى مدن الولايات المتّحدة، وأرغمت أكثر من مئة ألف شخص على إخلاء منازلهم.

واندلعت ثلاثة حرائق رئيسية، الثلاثاء، وسط رياح قوية بشكل خطير، مما أودى بحياة مقتل خمسة أشخاص على الأقل وتدمير أكثر من ألف منشأة. وتم إبلاغ عشرات الآلاف من الأشخاص بضرورة إخلاء مناطقهم، حيث كانت الظروف مروعة بالنسبة للكثيرين.

وفي ألتادينا، حيث اندلع أحد الحرائق الكبرى، كان الدخان كثيفا لدرجة أن شخصا استخدم مصباحا يدويا لرؤية الشارع. وكانت هناك سحابة داكنة تحوم فوق وسط مدينة لوس أنجليس، بينما انتشرت الأجواء المدخنة والرماد بعيدا عن المدينة إلى المجتمعات الشرقية والجنوبية.

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وعلى صلة، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن ألغى رحلة كان مقررا أن يقوم بها إلى إيطاليا من 9 ولغاية 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك بهدف التركيز على جهود مكافحة الحرائق الهائلة المستعرة في محيط لوس أنجليس.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية، كارين جان-بيار، في بيان، إنّ بايدن الذي توجّه إلى لوس أنجليس الأربعاء، "قرّر إلغاء رحلته المقبلة إلى إيطاليا من أجل التركيز على إدارة كل نواحي الاستجابة الفدرالية في الأيام المقبلة".

وأوضحت أنّ الرئيس المنتهية ولايته اتّخذ هذا القرار "بعد عودته هذا المساء من لوس أنجليس حيث التقى في وقت سابق اليوم بعناصر الشرطة والإطفاء وموظفي الطوارئ".