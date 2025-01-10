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10/01/2025 - 17:21

الرئيس الإيرانيّ يرحب بانتخاب رئيس جديد في لبنان مؤكدا أن الوحدة "ستغلب" إسرائيل

قال بزشكيان في الرسالة الموجهة إلى عون "لا شك في أن تعزيز الاستقرار والوحدة، سيؤدي إلى التغلب على مطامع العدو الصهيوني بأرض لبنان".

الرئيس الإيرانيّ يرحب بانتخاب رئيس جديد في لبنان مؤكدا أن الوحدة

(Getty Images)

هنأ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، نظيره اللبناني الجديد جوزيف عون، على انتخابه مؤكدا أن الوحدة "ستغلب" إسرائيل، على ما جاء في بيان، نشرته وكالة "إرنا" الرسمية.

انتُخب القائد العام للجيش اللبناني العماد جوزيف عون رئيسا للبنان، الخميس، على خلفية أزمة اقتصادية ومالية خطيرة.

وقال بزشكيان في الرسالة الموجهة إلى عون "لا شك في أن تعزيز الاستقرار والوحدة، سيؤدي إلى التغلب على مطامع العدو الصهيوني بأرض لبنان".

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وأعرب بزشكيان عن أمله في أن "تأتي هذه الانتخابات بالاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتقدم والسلام (...) لشعب لبنان العزيز".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "حكومة الجمهورية الإسلامية تعلن استعدادها لمواصلة تطوير التعاون في كافة المجالات" مع لبنان.

وإيران داعم قوي لحزب الله اللبناني، وهي لاعب سياسي رئيسي خرج ضعيفا بعد شهرين من الحرب المفتوحة مع إسرائيل، وسقوط حليفها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مطلع كانون الأول/ ديسمبر.

وتنص الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

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