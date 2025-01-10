ترامب يحضّر لعقد لقاء مع بوتين

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إن "الرئيس بوتين يريد أن نلتقي، حتى إنه قال ذلك علنا. ويجب علينا أن ننهي هذه الحرب التي تمثل فوضى حقيقية".

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، أنه يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لإنهاء" الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب قبل اجتماع مع حكام جمهوريين في مقر إقامته في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا "إنه يريد أن نلتقي، ونحن بصدد ترتيب ذلك".

وأضاف الملياردير الجمهوري أن "الرئيس بوتين يريد أن نلتقي، حتى إنه قال ذلك علنا. ويجب علينا أن ننهي هذه الحرب التي تمثل فوضى حقيقية".

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة متلفزة سنوية في 19 كانون الأول/ ديسمبر، قال بوتين إنه مستعد للقاء ترامب "في أي وقت". وأضاف أنه "إذا التقينا يوما الرئيس المنتخب ترامب، فأنا متأكد من أنه سيكون لدينا الكثير لنتحدث عنه".

ووعد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا "خلال 24 ساعة"، ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" وإلى إجراء محادثات.

ويخشى الأوروبيون والأوكرانيون من أن يُجبر ترامب كييف على تقديم تنازلات كبيرة، وأن يوفر فرصة للكرملين لتحقيق نصر جيوسياسي.

في ظل رئاسة الديموقراطي جو بايدن، كانت الولايات المتحدة الداعم الرئيس لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في شباط/ فبراير 2022، وقدمت أكثر من 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية.