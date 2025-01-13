أوسلو تستضيف اجتماعا دوليا حول حل الدولتين الأربعاء

من المتوقع أن يحضر ممثلون عن أكثر من ثمانين دولة ومنظمة، بينما لم يتم الإعلان عن أي مشاركة إسرائيلية رسمية.

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية اليوم، الإثنين، أن أوسلو ستستضيف الأربعاء الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين في الشرق الأوسط.

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ومن المتوقع أن يصل إلى أوسلو رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ومفوض وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط النرويجي تور وينيسلاند.

وسيكون هذا الاجتماع الثالث لـ"التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين"، الذي أُعلن عن إنشائه في أيلول/سبتمبر الفائت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبيَّن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في بيان "إذا كان علينا أن نواصل العمل لإنهاء الحرب، فيجب علينا أيضا العمل من أجل حل دائم للصراع يضمن تقرير المصير والأمن والعدالة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف "هناك دعم واسع النطاق لحل الدولتين، ولكن يجب على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لجعله حقيقة واقعة".

ومن المتوقع أن يحضر ممثلون عن أكثر من ثمانين دولة ومنظمة، بينما لم يتم الإعلان عن أي مشاركة إسرائيلية رسمية.

واعترفت النرويج، بالاشتراك مع إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا التي انضمت إليها لاحقا، بدولة فلسطين في شهر أيار/ مايو 2024، الأمر الذي أثار غضب السلطات الإسرائيلية.

ويعتبر المحللون أن هذا الهدف هو اليوم أبعد من أي وقت مضى نظرا لأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يحظى بدعم قوي من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يعارض إقامة دولة فلسطينية.

وعُقد أول اجتماعين لهذا التحالف العالمي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر في الرياض، ثم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في بروكسل.