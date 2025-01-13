الحوثيون: 5 هجمات على حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" بأقل من شهر

قوات الحوثيين، "نفذت 5 هجمات على حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري إس ترومان خلال أقل من شهر، آخرها مساء السبت الماضي، عشية الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الغارات الأميركية البريطانية على اليمن في 12 كانون الثاني/ يناير 2024".

أعلن الحوثيون في اليمن، الإثنين، أن قواتها نفذت 5 هجمات عسكرية ضد حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان"، في البحر الأحمر في أقل من شهر، متوعدة "بمزيد من المفاجآت".

جاء ذلك في تقرير نشره موقع "26 سبتمبر" الناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين.

وذكر التقرير أن قوات الحوثيين، "نفذت 5 هجمات على حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس هاري إس ترومان خلال أقل من شهر، آخرها مساء السبت الماضي، عشية الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الغارات الأميركية البريطانية على اليمن في 12 كانون الثاني/ يناير 2024".

وأضاف التقرير أن "هذا الهجوم الخامس في أقل من شهر، يختزل قصة انهيار الردع الأميركي، ويبلور الانقلاب الإستراتيجي الكبير الذي صنعته جبهة الإسناد اليمنية لغزة، في الموازين العسكرية والجيوسياسية خلال عام واحد فقط".

وأشار التقرير إلى أن "عمليات إسناد غزة معركة لا يزال أفقها مفتوحا على المزيد من المفاجآت في ظل عجز كامل ومعترف به من قبل كل أطراف جبهة العدو".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الولايات المتحدة الأميركية بشأن هذا التقرير.

ومساء السبت، أعلن الحوثيون، استهداف قواتها حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان"، في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وتضامنا مع غزة بمواجهة الحرب الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما يهاجون أهدافا في إسرائيل.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن.

وهو ما قابله الحوثيون، بإعلان أنهم باتوا يعتبرون السفن الأميركية والبريطانية، كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي، أو أي مكان تصله أسلحتها.