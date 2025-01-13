روسيا وإيران توقعان معاهدة "شراكة إستراتيجية شاملة" الجمعة

تتجه روسيا وإيران لتوقيع معاهدة شراكة إستراتيجية شاملة خلال زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى موسكو يوم الجمعة المقبل. تعكس المعاهدة، التي تشمل التعاون العسكري والتجاري، تعميق التحالف بين البلدين في ظل العقوبات الغربية والتطورات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين أن روسيا وإيران ستوقعان معاهدة "شراكة إستراتيجية شاملة" يوم الجمعة المقبل، خلال زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى روسيا.

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وقد عزّزت موسكو وطهران تعاونهما العسكري والسياسي في خضمّ الغزو الروسي لأوكرانيا والحروب في الشرق الأوسط، الأمر الذي يثير مخاوف الغرب.

وقال الكرملين "سيجري الرئيس فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الإيراني الذي سيقوم بزيارة رسمية لروسيا"، مضيفا أن الزعيمين "سيوقعان معاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة" بين البلدين.

وبالإضافة إلى توقيع الاتفاق، يعتزم الرئيسان مناقشة "الآفاق المستقبلية للتعاون الثنائي، بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمار والنقل واللوجستية والعمل الإنساني".

وأفاد الكرملين أن بوتين ونظيره الإيراني سيناقشان خلال الاجتماع الذي من المقرر أن يعقد في 17 كانون الثاني/ يناير، "مواضيع محدّدة على الأجندة الإقليمية والدولية".

وتخضع كلّ من روسيا وإيران لعقوبات غربية شديدة تقوّض قطاع الطاقة الحيوي لكليهما. وقد أبرم بوتين معاهدة مماثلة مع كوريا الشمالية العام الماضي، موطّدا تحالفه مع بيونغ يانغ.

ويلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بتوفير مساعدة عسكرية فورية في حال تعرضّ أيّ منهما لهجوم أو غزو.

وقد أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود للتصدّي للقوّات الأوكرانية في منطقة كورسك غرب روسيا، قُتل أو جُرح منهم المئات، وفق الاستخبارات الغربية والأوكرانية والكورية الجنوبية.

وتتّهم الدول الغربية وأوكرانيا كوريا الشمالية أيضا بإرسال الملايين من الذخائر المدفعية ومكوّنات الصواريخ إلى روسيا.

وخلال قمّة مجموعة دول "بريكس" في مدينة كازان الروسية العام الماضي، قال بوتين لبزشكيان إنه يثمّن غاليا "الروابط الودّية والبنّاءة حقّا" بين روسيا وإيران.

وزوّدت إيران روسيا بمسيّرات "شاهد" الانتحارية التي تستخدمها موسكو لقصف أوكرانيا ليلا، بحسب مصادر أوكرانية وغربية.

ويزور بزشكيان موسكو قبل أيّام قليلة من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وقد أعرب الرئيس الأميركي المنتخب عن نيّته إنهاء النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط على وجه السرعة.

كما تأتي زيارة الرئيس الإيراني بعد حوالي شهر من الإطاحة برئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد الذي كانت موسكو وطهران أكبر داعمين له.