الأمن الأميركي يحذّر من هجمات مماثلة لعملية نيو أورلينز

جاء ذلك في نشرة تحذيرية صدرت عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، بهدف "زيادة الوعي بالتهديد المحتمل للسلامة العامة من قبل متطرفين".

أعربت السلطات الأمنية بالولايات المتحدة عن قلقها، بشأن احتمال هجوم مماثل، لما وقع بمدينة نيو أورلينز مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.

جاء ذلك في نشرة تحذيرية صدرت، الإثنين، بالتوقيت المحلي، عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، بهدف "زيادة الوعي بالتهديد المحتمل للسلامة العامة من قبل متطرفين".

وأشارت النشرة إلى وجود "قلق" بشأن احتمال وقوع هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في نيو أورلينز.

وأضافت "نطلب من الشعب أن يكون متيقظًا لهجمات مماثلة أو انتقامية محتملة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الشرطة".

وأكدت النشرة أن الهجمات المحتملة قد تستهدف منشآت وضباط إنفاذ القانون أو أفراد الجيش وأماكن عامة مزدحمة، بما في ذلك المهرجانات والمراكز التجارية.

ولفتت أيضًا إلى أن المهاجمين قد يحاولون وضع متفجرات محلية الصنع في المركبات.

وقُتل 15 شخصا بينهم منفذ الهجوم وأصيب 35 آخرون عندما اقتحمت سيارة مسرعة حشدًا في شارع بوربون في نيو أورلينز في الساعات الأولى من صباح العام الجديد.

وأعلنت السلطات الأميركية أن المهاجم الذي قُتل في تبادل إطلاق النار مع الشرطة، هو شمس الدين جبار (42 عاما)، مواطن أميركي من ولاية تكساس.