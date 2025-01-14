بلينكن: إدارة غزة بعد الحرب ستكون من قبل السلطة الفلسطينية وقوات دولية

في تكرار لتصريحات أدلى بها الرئيس جو بايدن الإثنين، قال بلينكن إن الاتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا "على وشك" الحصول على موافقة الطرفين.

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء إن إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن ستسلم لفريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب خطة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بما في ذلك تفاصيل عن قوة أمنية مؤقتة تضم قوات دولية وفلسطينيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكر في كلمة ألقاها بالمجلس الأطلسي بواشنطن، أن "السلطة الفلسطينية المعاد هيكلتها ستضطلع بإدارة غزة بموجب الخطة، وستدعو شركاء دوليين للمساعدة على إنشاء إدارة مؤقتة للقطاع".

واعتبر أن الأمر يتوقف على حماس لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الاقتراح النهائي على الطاولة في المحادثات غير المباشرة الجارية في قطر.

وزاد بلينكن أن "الكرة الآن في ملعب حماس. إذا قبلت حماس، فإن الاتفاق جاهز للإبرام والتنفيذ".

وقال وزير الخارجية الأميركي الذي سيترك منصبه الأسبوع المقبل إن الولايات المتحدة قدمت "اقتراحا نهائيا" الأحد مع مصر وقطر.

وفي تكرار لتصريحات أدلى بها الرئيس جو بايدن الإثنين، قال بلينكن إن الاتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا "على وشك" الحصول على موافقة الطرفين.

وقال "إنه أقرب من أي وقت مضى، ولكن في الوقت الحالي، ننتظر الكلمة الأخيرة من حماس بشأن قبولها به، وحتى نحصل على هذه الكلمة سنظل في حالة انتظار... قد يأتي ذلك في أي وقت. قد يأتي في الساعات المقبلة. قد يأتي في الأيام المقبلة".

وأقر بلينكن بأن قبوله قد يحصل بعد تنصيب دونالد ترامب الإثنين. وقال "أعتقد أننا سنحصل على وقف لإطلاق النار... وسواء توصلنا إلى ذلك في الأيام المتبقية من إدارتنا أو بعد 20 كانون الثاني/يناير، أعتقد أن الاتفاق سيتبع من كثب البنود التي وضعها الرئيس بايدن في أيار/مايو الماضي وحشدت إدارتنا العالم خلفه".