كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية قبيل عودة ترامب للسلطة

تزامن إطلاق الصواريخ مع زيارة وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، إلى كوريا الجنوبية، حيث يعقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين، في وقت يسعى البلدان لتعزيز العلاقات الثنائية قبيل عودة ترامب إلى السلطة الأسبوع المقبل.

رصد صواريخ بالستية عدة أُطلقت باتجاه بحر اليابان (Getty Images)

أطلقت كوريا الشمالية صواريخ بالستية عدة باتجاه البحر، الثلاثاء، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في عملية رجح خبراء أن تكون رسالة لإدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

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وتزامن إطلاق الصواريخ مع زيارة وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، إلى كوريا الجنوبية، حيث يعقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين، في وقت يسعى البلدان لتعزيز العلاقات الثنائية قبيل عودة ترامب إلى السلطة الأسبوع المقبل.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه "رصد صواريخ بالستية عدة قصيرة المدى أُطلقت باتجاه بحر الشرق" المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأوضح أن العملية تمت حوالي الساعة 9,30 صباحا (00,30 ت غ) قرب منطقة غانغيي في كوريا الشمالية، حيث حلقت الصواريخ على مسافة 250 كيلومترا قبل سقوطها في البحر.

وقال الجيش إن "سلطات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاستخباراتية رصدت وراقبت تحضيرات كوريا الشمالية لإطلاق الصواريخ مسبقا، ورصدتها فورا وتعقبتها عند موعد إطلاقها".

وأشار إلى أنه يحافظ على "جهوزية كاملة" ويتشارك المعلومات مع الولايات المتحدة واليابان، مع "تعزيز المراقبة والتأهب" حال إطلاق مزيد من الصواريخ.

وندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة تشوي سانغ-موك، بعملية الإطلاق التي اعتبر أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال إن "سيول سترد بقوة أكبر على استفزازات كوريا الشمالية، بناء على موقعها الأمني القوي وتحالفها مع الولايات المتحدة".

وأفاد خبراء بأن هدف عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة قد يكون توجيه رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي المقبل ترامب.

وقال رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول يانغ مو-جين "قد يكون هدفها الولايات المتحدة".

وتابع "قد تشير إلى نية للضغط قبيل ولاية إدارة ترامب الثانية".

وأكد آن تشان-إيل، وهو منشق أصبح باحثا يدير "معهد العالم للدراسات الكورية الشمالية"، لوكالة فرانس برس أن الاختبار "يبدو وكأنه محاولة إثبات وجود قبيل بدء ولاية إدارة ترامب".

وأوضح أن الهدف منه قد يكون أيضا "زعزعة استقرار كوريا الجنوبية في فترة تمر سيول فيها بمرحلة اضطرابات"، علما بأن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، يواجه محاكمة للنظر في قضية عزله بدأت الثلاثاء في المحكمة الدستورية بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.

وبلغت العلاقات بين الكوريتين أدنى مستوياتها منذ سنوات، إذ أطلقت كوريا الشمالية سلسلة صواريخ بالستية العام الماضي في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

وتعد عملية إطلاق الصواريخ الثلاثاء الثانية التي تقوم بها بيونغ يانغ هذا العام، بعدما أطلقت الأسبوع الماضي ما قالت إنه نظام جديد للصواريخ فرط الصوتية.

ولم يتم الكشف عن موقع الاختبار، لكن صورا نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أظهرت الزعيم كيم جونغ أون، وهو يتابع عملية الإطلاق الأسبوع الماضي إلى جانب ابنته جو أي.