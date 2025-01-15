إيران: 3 قتلى في تحطم طائرة تدريب للشرطة

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية في السنوات الماضية عن تحطم عدد من الطائرات العسكرية وطائرات التدريب والمروحيات.

قتل ثلاثة أشخاص الأربعاء في تحطم طائرة تدريب تابعة للشرطة في شمال إيران، على ما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية نقلا عن بيان للشرطة.

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وذكرت الوكالة أن طائرة التدريب الخفيفة تحطمت قرب مدينة رشت نتيجة "عطل فني".

وأوضحت "إرنا"، أن "الطيار ومساعده ومهندس الطيران" قضوا في الحادث، بدون كشف مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية في السنوات الماضية عن تحطم عدد من الطائرات العسكرية وطائرات التدريب والمروحيات.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل عنصران في الحرس الثوري أحدهما برتبة عميد في حادث تحطّم مروحية صغيرة خلال عملية لمكافحة الإرهاب في جنوب شرق إيران.

وفي أيار/مايو، قتل الرئيس السابق إبراهيم رئيسي وسبعة أشخاص كانوا يرافقونه بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان عندما تحطّمت مروحيته، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة.