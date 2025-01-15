ترامب: لدينا اتفاق بشأن غزة... والفضل لفوزي الانتخابي

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، معتبرا أنه يعكس "النصر العظيم" لإدارته ويمهد لبناء سلام أوسع في المنطقة.

أشاد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، بالتوصل لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس قبل خمسة أيام فقط من عودته إلى السلطة.

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وكتب ترامب على صفحته في موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، قبل صدور إعلان رسمي من إدارة جو بايدن "لدينا اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط. سيتم إطلاق سراحهم قريبًا. شكرًا لكم!".

وفي منشور آخر وصف فيه الاتفاق بـ"الملحمي"، قال ترامب إن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لولا "النصر العظيم" الذي حققته إدارته في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في إشارة إلى فوزه في ولاية رئاسية ثانية.

واعتبر أن "هذا النصر أرسل رسالة واضحة للعالم أجمع بأن إدارته تسعى لتحقيق السلام وتأمين سلامة الأميركيين وحلفائهم". وأضاف ترامب "أنا سعيد بعودة الرهائن الأميركيين والإسرائيليين إلى ديارهم ليجتمعوا بعائلاتهم وأحبائهم".

وشدد على أن فريقه للأمن القومي، بقيادة المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيواصل العمل مع إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة لضمان عدم تحول غزة مجددا إلى ما وصفه بـ"ملاذ آمن للإرهابيين".

وقال ترامب "سنواصل تعزيز السلام من خلال القوة في جميع أنحاء المنطقة"، وشدد على أن هذا الاتفاق يمثل بداية لبناء المزيد من السلام في المنطقة وتعزيز "الاتفاقات الإبراهيمية" التي وصفها بـ"التاريخية".

وختم ترامب تصريحه بالقول: "لقد حققنا الكثير حتى دون أن نكون في البيت الأبيض، تخيلوا فقط ما يمكن تحقيقه عندما أعود للبيت الأبيض ويتم تنصيب إدارتي وإقرارها بشكل كامل، لتحقيق المزيد من الانتصارات للولايات المتحدة!".