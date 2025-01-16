بايدن يقول اتفاق غزة اعتمد على مبادرته وترامب ينسب لنفسه الفضل

في إعلانه عن وقف إطلاق النار، أشار بايدن إلى أن الاتفاق النهائي يعكس إلى حد كبير إطار الاقتراح الذي طرحه في أيار/مايو الماضي. وابتسم عندما سأله أحد المراسلين عمن ينسب له الفضل في إعلان الاتفاق قائلا “هل هذه مزحة؟”.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة اعتمد على إطار العمل الذي طرحه في السابق، بينما قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إنه لولا نجاحه في الانتخابات ما كان للاتفاق أن يتم.

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وفي إعلانه عن وقف إطلاق النار، أشار بايدن إلى أن الاتفاق النهائي يعكس إلى حد كبير إطار الاقتراح الذي طرحه في أيار/مايو الماضي. وابتسم عندما سأله أحد المراسلين عمن ينسب له الفضل في إعلان الاتفاق قائلا “هل هذه مزحة؟”.

وقال بايدن في خطاب الوداع الذي ألقاه مساء الأربعاء، من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض "طور فريقي هذه الخطة وتفاوض عليها، وسيتم تنفيذها إلى حد كبير من قبل الإدارة القادمة. لهذا السبب طلبت من فريقي إبقاء الإدارة القادمة على اطلاع كامل".

وسارع ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإعلان عن أنه هو صاحب الفضل في الانفراجة التي جاءت بعد أشهر من المفاوضات.

وكان قد حذر مرارا من “جحيم” إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق قبل تنصيبه المقرر يوم الإثنين.

وقال ترامب "هذا الاتفاق الملحمي لوقف إطلاق النار ما كان ليتم لولا انتصارنا التاريخي في تشرين الثاني/ نوفمبر، إذ أشار ذلك للعالم أجمع أن إدارتي ستسعى إلى السلام والتفاوض على الصفقات لضمان سلامة جميع الأمريكيين وحلفائنا”.

وأرسل ترامب مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، للمشاركة في المحادثات في الدوحة، حيث ظل هناك خلال آخر 96 ساعة من المفاوضات التي أفضت إلى إعلان الاتفاق.

وفي إفادة للصحفيين، أشاد مسؤول كبير في إدارة بايدن بمبعوث ترامب لمساعدته على التوصل إلى الاتفاق، مشيرا إلى أنه عمل سويا مع مبعوث بايدن، بريت ماكجورك، الذي كان في الدوحة منذ الخامس من كانون الثاني/ يناير.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، للصحافيين إن بايدن أراد مشاركة فريق ترامب؛ لأن الرئيس المنتخب هو من سيتولى مهمة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال بايدن “خلال الأيام القليلة الماضية، كنا نتحدث كفريق واحد”.

ولم يقدم بايدن تفاصيل خارج الخطوط العريضة المعروفة للاتفاق، لكنه أشار إلى أنه يعتقد أنه قد يمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال “بالنسبة للشعب الفلسطيني، مسار موثوق به لدولة خاصة بهم. وبالنسبة للمنطقة، مستقبل من التطبيع والتكامل بين إسرائيل وجميع جيرانها العرب، ومنهم السعودية”.