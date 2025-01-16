شركات طيران تستأنف رحلاتها إلى الشرق الأوسط عقب اتفاق وقف النار بغزة

قالت شركة "لوفتهانزا" الألمانية اليوم، الخميس، إنها ستستأنف رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب اعتبارا من الأول من شباط/ فبراير، بينما أعلنت "ويز إير" استئناف الرحلات من لندن إلى تل أبيب اعتبارا من يوم الخميس.

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ويأتي ذلك بعد إعلان قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية أمس الأربعاء عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وألغت شركات طيران غربية كثيرة رحلاتها إلى مناطق واسعة من الشرق الأوسط في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك الرحلات من وإلى بيروت وتل أبيب، إثر التصعيد في المنطقة.

كما تجنبت شركات الطيران المجال الجوي للعراق وإيران خوفا من التعرض بطريق الخطأ لهجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ.

واستأنفت "ويز إير" رحلاتها إلى عمان بالأردن اعتبارا من يوم الخميس من مطار لندن لوتن.

وشمل قرار "لوفتهانزا" باستئناف الرحلات إلى تل أبيب شركات طيران مجموعة "لوفتهانزا"، وهي بروكسل إيرلاينز ويورو وينجز والخطوط الجوية النمساوية والخطوط السويسرية.

وقالت شركة "رايان إير" قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، إنها تأمل في تشغيل جدول صيفي كامل من وإلى مطار "بن غوريون".

وفي أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سورية، قالت الخطوط الجوية التركية إنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق في 23 كانون الثاني/ يناير بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا.