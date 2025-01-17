بكين تعلن عن حضور نائب الرئيس الصينيّ حفل تنصيب ترامب

يؤدّي الرئيس الأميركيّ الجديد اليمين الدستوريّة الاثنين في واشنطن. وكان فريقه الانتقاليّ أعلن في كانون الأوّل/ديسمبر أنّ ترامب خالف التقاليد بدعوته الرئيس الصينيّ شي جينبينغ وغيره من قادة العالم إلى الحفل...

أعلنت بكين الجمعة أنّ نائب الرئيس الصينيّ هان تشنغ سيحضر حفل تنصيب الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل.

ويؤدّي الرئيس الأميركيّ الجديد اليمين الدستوريّة الاثنين في واشنطن. وكان فريقه الانتقاليّ أعلن في كانون الأوّل/ديسمبر أنّ ترامب خالف التقاليد بدعوته الرئيس الصينيّ شي جينبينغ وغيره من قادة العالم إلى الحفل.

وقالت وزارة الخارجيّة الصينيّة الجمعة إنّ هان سيحضر حفل التنصيب بصفته "الممثّل الخاصّ" لشي.

وأشار متحدّث باسم وزارة الخارجيّة الصينيّة في بيان إلى أنّ "الصين تتبّع مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلميّ والتعاون المربح للجانبين" في إطار علاقتها مع الولايات المتّحدة.

وأضاف "نحن على استعداد للعمل مع الإدارة الأميركيّة الجديدة لتحسين الحوار والتواصل".

وأشار إلى أنّ بكين ترغب في "تواصل في شكل مشترك إقامة علاقات مستقرّة وصحّيّة ودائمة بين الصين والولايات المتّحدة وإيجاد الطريق الصحيح من أجل توافق البلدين".

خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، انخرط ترامب في حرب تجاريّة شديدة مع الصين، فارضا رسومًا جمركيّة عالية على الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقد هدّد مؤخّرًا بفرض إجراءات أكثر صرامة، متّهمًا بكين باعتماد ممارسات تجاريّة غير عادلة والإسهام في أزمة الفنتانيل المدمّرة في الولايات المتّحدة.