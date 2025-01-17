ترامب بعد محادثته مع شي: واشنطن وبكين ستحلان مشكلاتهما معا

أعرب الرئيس الصيني عن أمله بـ"بداية جيدة" في العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصاله الهاتفي بترامب، وفق ما نقل التلفزيون الصيني الرسمي.

تحادث الرئيس الأميركي المنتخب والرئيس الصيني شي جينبينغ هاتفيا الجمعة، وبحثا العديد من المواضيع كالتجارة والفنتانيل وتيك توك الذي تم حظره في الولايات المتحدة، حسبما قال دونالد ترامب قبل ثلاثة أيام من توليه السلطة.

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وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "كانت المكالمة جيدة جدا لكل من الصين والولايات المتحدة. أتوقع أن نحل العديد من المشكلات معا، وأن نبدأ بذلك على الفور. ناقشنا موازنة المبادلات التجارية، والفنتانيل، وتيك توك، والعديد من الموضوعات الأخرى".

وأضاف "الرئيس شي وأنا سنبذل كل ما في وسعنا لجعل العالم أكثر سلاما وأمانا!".

وأعرب الرئيس الصيني عن أمله بـ"بداية جيدة" في العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصاله الهاتفي بترامب، وفق ما نقل التلفزيون الصيني الرسمي.

وقال شي بحسب المصدر المذكور "نولي كلانا أهمية كبيرة جدا للتواصل المتبادل ونأمل أن تشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بداية جيدة خلال الولاية الجديدة للرئيس الأميركي".

في وقت سابق الجمعة، أعلنت الصين أن شي جينبينغ سيرسل نائب الرئيس هان تشنغ لحضور حفل تنصيب دونالد ترامب في 20 من الجاري في واشنطن.

وخلال ولايته الأولى شن ترامب حربا تجارية شرسة على الصين، وفرض رسوما جمركية مرتفعة على الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وهدد بفرض إجراءات أكثر صرامة هذه المرة، متهما بكين بممارسات تجارية غير عادلة وبالمساهمة في أزمة الفنتانيل المدمرة في الولايات المتحدة.

وانتقدت بكين الخميس "الهجمات غير المبررة" ضدها بعد أن وصف مرشح الرئيس الأميركي المنتخب لمنصب وزير الخارجية ماركو روبيو الصين بأنها "الخصم الأكثر نفوذا وخطورة" أمام مجلس الشيوخ خلال جلسة المصادقة على تعيينه.

وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون خلال مؤتمر صحفي دوري "يتعين على الجانب الأميركي أن يتوصل إلى فهم صحيح للصين، وأن يوقف الهجمات غير المبررة وحملات التشهير ضد الصين".

وفي كانون الأول/ديسمبر قال شي جينبينغ إن الصين مستعدة لإجراء حوار و"توسيع التعاون" مع الولايات المتحدة، لكنه حذر من أنه لن يكون هناك "رابح" في أي حرب تجارية.