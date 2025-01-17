مجموعة السبع تدعو الأطراف إلى العمل على "التنفيذ الكامل" لاتفاق وقف النار في غزة

قال القادة، في بيان: "نحض فورا جميع الأطراف على التفاوض بشكل بناء على المراحل اللاحقة للاتفاق، لضمان تنفيذه الكامل، وإنهاء الأعمال القتالية نهائيا".

صورة توضيحية من لقاء قادة مجموعة السبع في إيطاليا في صيف 2024 (Getty images)

وصف قادة دول مجموعة السبع، الخميس، الاتفاق حول الصفقة في غزة، بأنه "تطور مهم"، داعين حماس وإسرائيل إلى العمل على "تنفيذه الكامل".

وقال القادة، في بيان: "نحض فورا جميع الأطراف على التفاوض بشكل بناء على المراحل اللاحقة للاتفاق، لضمان تنفيذه الكامل، وإنهاء الأعمال القتالية نهائيا".

وقبل أن يدخل حيز التنفيذ، يجب أن تقر الحكومة الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار، اليوم الجمعة، الذي ينص على تبادل أسرى إسرائيليين بأسرى فلسطينيين، على أن يتم التفاوض على شروط إنهاء الحرب بشكل دائم بعد ذلك.

كذلك، أكدت مجموعة السبع، مجددا، دعمها "أمن دولة إسرائيل"، وحضّت ما سمّتها "إيران ووكلاءها" على وقف أي هجوم جديد على إسرائيل.

ودعت مجموعة أكثر الدول "تقدما" في العالم إلى إيجاد حل "للوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث تواصل الأوضاع التدهور".

وقالت المجموعة: "إننا نحض جميع الأطراف على ضمان المرور الآمن والسريع، ومن دون عوائق، لإمدادات الإغاثة الإنسانية، وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون الإنسانيون".