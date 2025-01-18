إيران تنفي مجددا تحطم مروحية رئيسي جراء عملية اغتيال

رئاسة الأركان الإيرانية "نتيجة لمئات الساعات من فحوصات الخبراء، لوحظ أن سبب الحادث هو الظروف الجغرافية وسوء الأحوال الجوية في المنطقة".

نفت رئاسة الأركان الإيرانية مجددا الادعاءات القائلة بأن المروحية التي كانت تقل الرئيس السابق للبلاد إبراهيم رئيسي تحطمت نتيجة عمل تخريبي أو عملية اغتيال.

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جاء ذلك في بيان للأركان العامة الإيرانية السبت، أوضحت فيه أن التقرير الخاص بتحطم المروحية أكد أنه تم نتيجة حادث عرضي.

وأضاف البيان أن "الادعاءات المذكورة ناجمة عن غرض معين أو بسبب الجهل".

وأوضح أنه "نتيجة لمئات الساعات من فحوصات الخبراء، لوحظ أن سبب الحادث هو الظروف الجغرافية وسوء الأحوال الجوية في المنطقة".

ودعت الأركان وسائل الإعلام والسياسيين لتجنب التعليقات التي من شأنها "تضليل الجمهور".

وفي 20 أيار/ مايو 2024، أعلن التلفزيون الإيراني وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية يوم 19 من الشهر نفسه، بمحافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

كما توفي في الحادث كل من محافظ تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، إضافة إلى اثنين من كبار الضباط في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من 3 أفراد.