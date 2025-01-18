حرائق لوس أنجلوس: الأكبر في كاليفورنيا منذ 40 عامًا

ذكر التحليل أن الحرائق المستمرة في منطقتي باليساديس وإيتون، تعد الأكبر من نوعها بالولاية منذ منتصف الثمانينيات، من حيث المساحة الحضرية المدمرة.

كشف تحليل لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، عن أن حرائق لوس أنجلوس المستمرة منذ 11 يومًا، تعد الأكبر من نوعها في ولاية كاليفورنيا منذ 40 عامًا.

ونشرت الوكالة تحليلًا استند إلى معطيات مختبر سيلفيس، بجامعة ويسكونسن، بمدينة ماديسون، عن مدى الدمار الذي خلفته الحرائق في منطقتي باليساديس وإيتون، بالمنطقة الحضرية في كاليفورنيا.

وذكر التحليل أن الحرائق المستمرة في منطقتي باليساديس وإيتون، تعد الأكبر من نوعها بالولاية منذ منتصف الثمانينيات، من حيث المساحة الحضرية المدمرة.

وتحت تأثير الرياح القوية القادمة من المحيط الهادئ، أتت الحرائق المتواصلة على أكبر مساحة حضرية في كاليفورنيا، خلال الأربعين عامًا الماضية، وفق المعطيات.

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وبحسب القياسات، التهمت حرائق باليساديس وإيتون حوالي 10.36 كيلومترات مربعة، من المناطق المكتظة بالسكان في لوس أنجلوس، ما يعادل ضعف المساحة الحضرية المدمرة جراء حريق وولسي، بالمنطقة في 2018.

ولقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعهم، في حرائق الغابات التي اندلعت بمنطقة باسيفيك باليساديس، صباح 7 كانون الثاني/ يناير الحالي، وانتشرت بسرعة إلى المناطق المحيطة، وخاصة إيتون وهيرست وسانست و"وودلي"، بحسب أحدث محصلة رسمية.

وتُقدّر الأضرار والخسائر الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن الحرائق، بنحو 250 مليار دولار إلى 275 مليار دولار.