لندن.. دعوات لوضع جدول زمني للاعتراف بفلسطين

تحظى فلسطين منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 بوضع "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، ويحول دون حصولها على العضوية الكاملة استخدام الولايات المتحدة في مجلس الأمن سلطة النقض "فيتو".

دعت لجنة برلمانية بريطانية حكومة بلادها إلى وضع جدول زمني للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وبذل كل ما في وسعها لضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك في تقرير نشرته "لجنة التنمية الدولية" في البرلمان البريطاني، الجمعة، عن الوضع الإنساني في غزة، والتطورات في الضفة الغربية، وأوضاع النازحين الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية، خلال ما سماه "رد إسرائيل على هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وشدد على أن قرارات المحاكم الدولية تشير إلى "وجود خطر انتهاك القانون الدولي في غزة".

وأضاف التقرير أن اللجنة "تعتقد أن ثمة خطرًا معقولاً بأن تنطوي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من شأنها أن تؤدي إلى اتهامات بالإبادة الجماعية".

ودعا الحكومة البريطانية إلى إعلان "جدول زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة"، مؤكدًا أن "الاعتراف بها يمثل أهمية لتحقيق السلام الدائم والمستدام".

ولفت إلى أنه "كان من المفترض أن تدخل المنطقة 500 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، إلا أن متوسط عددها انخفض إلى 25 شاحنة".

كما أعرب التقرير عن "قلقه من أنباء استهداف إسرائيل المدنيين عبر طائرات درون بعد غارات جوية تشنها على غزة"، وتحدث كذلك عن "الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وذكر التقرير أن إسرائيل "هدمت 1800 مبنى لفلسطينيين في المنطقة بين 7 أكتوبر 2023، و31 أكتوبر 2024، إلى جانب مقتل 736 فلسطينيًا خلال الفترة ذاتها بالضفة"، دون الإشارة إلى الجهة القاتلة.

ولفت إلى تهجير 1722 فلسطينيًا من المنطقة بعد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أراضيهم خلال الفترة نفسها.

وأكدت اللجنة في تقريرها أيضًا أن الحكومة البريطانية "يجب أن تبذل كل ما في وسعها لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

الفيتو الأميركي

وعلى صلة، يُذكر أنه في أيار/ مايو الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميًا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في الشهر التالي، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وتحظى فلسطين منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، بوضع "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، ويحول دون حصولها على "العضوية الكاملة" استخدام الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي سلطة النقض "فيتو".