المكسيك تُغلق نفقًا سريًّا على الحدود مع الولايات المتّحدة

تمّ اكتشاف النفق في العاشر من كانون الثاني/يناير من قبل وكالات الأمن الأميركيّة والمكسيكيّة، ويبلغ طوله حوالي 300 متر على الجانب المكسيكيّ وهو مجهّز بإضاءة وتهوئة ومعزّز لمنع الانهيارات...

قال مسؤول عسكريّ السبت إنّ السلطات المكسيكيّة ستغلق نفقًا سرّيًّا اكتشف على الحدود بين الولايات المتّحدة والمكسيك يسمح بالدخول من سيوداد خواريز إلى مدينة إل باسو بولاية تكساس، مضيفًا أنّ كيفيّة بنائه قيد التحقيق.

تمّ اكتشاف النفق في العاشر من كانون الثاني/يناير من قبل وكالات الأمن الأميركيّة والمكسيكيّة، ويبلغ طوله حوالي 300 متر على الجانب المكسيكيّ وهو مجهّز بإضاءة وتهوئة ومعزّز لمنع الانهيارات.

وأوضح الجنرال خوسيه ليموس قائد الحامية العسكريّة في سيوداد خواريز الّتي تحرس النفق، إنّ النفق مخفيّ في نظام صرف صحّيّ يعمل بين المدينتين، ويبلغ ارتفاعه حوالي 1,8 متراً وعرضه 1,2 متراً ممّا يسهّل مرور الأشخاص أو الموادّ المهرّبة.

ولفت ليموس للصحافيّين إلى أنّ بناء النفق "لا بدّ أنّه استغرق وقتًا طويلًا... ربّما عامًا أو عامين".

وأورد أنّ مكتب المدّعي العامّ المكسيكيّ مسؤول عن التحقيق، وسيكون مسؤولًا عن تحديد ما إذا كان هناك تواطؤ من قبل السلطات؛ بسبب واقع أنّه تمّ بناؤه بدون أن تلاحظ ذلك.

وقال ليموس أيضًا إنّ وجود النفق وموقعه كانا موضع نقاش على منصّات التواصل الاجتماعيّ مثل تيك توك.