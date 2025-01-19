بايدن بعد وقف إطلاق النار في غزة: المنطقة "تغيّرت جذريا"

ذكر بايدن أن "المنطقة الآن تغيّرت بشكل جذري. إنّ زعيم حماس لفترة طويلة يحيى السنوار قضى وإسرائيل، بدعم من الولايات المتّحدة، أضعفت كثيرا داعمي حماس في الشرق الأوسط".

رحّب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، ببدء سريان اتّفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأحد، عادّا أنّ "المنطقة تغيّرت جذريا".

وبعد ساعات من بدء سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس، قال بايدن خلال زيارة لولاية كارولاينا الجنوبية، إنّه "بعد كلّ هذا الألم والموت وخسارة الأرواح، اليوم صمتت البنادق في غزة".

وأضاف الرئيس الديمقراطي عشية تسليمه منصبه لخلفه الجمهوري دونالد ترامب، الإثنين، إنّ "المنطقة الآن تغيّرت بشكل جذري. إنّ زعيم حماس لفترة طويلة يحيى السنوار قضى وإسرائيل، بدعم من الولايات المتّحدة، أضعفت كثيرا داعمي حماس في الشرق الأوسط".

وذكر أن "حزب الله، أحد أكثر الداعمين الرئيسيين لحماس، تمّ كذلك إضعافه كثيرا".

ونوّه بايدن كذلك بـ"نجاح الولايات المتّحدة في التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان" بين إسرائيل وحماس، مرحّبا كذلك بـ"سقوط نظام (الرئيس السابق بشار) الأسد في سورية المجاورة، ما أدّى إلى قطع وصول إيران إلى لبنان".

كذلك، لفت الرئيس المنتهية ولايته إلى أنّ إيران، العدو اللدود لكلّ من إسرائيل والولايات المتّحدة، هي اليوم "في أضعف وضع منذ عقود".

أما بالنسبة للشعب الفلسطيني، فذكر بايدن أنّ هناك اليوم أمامه "مسارا موثوقا به نحو دولة" مستقلة، داعيا إلى "تطبيع وتكامل في المستقبل لإسرائيل مع جميع جيرانها العرب، بمن فيهم السعودية".

وتابع "الآن يتعيّن على الإدارة المقبلة أن تساعد في تنفيذ هذا الاتفاق. لقد سررتُ لأنّ فريقينا تحدّثا بصوت واحد في الأيام الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.