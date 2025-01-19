مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب: حماس لن تعود لحكم غزة

بعبارات جازمة، قال مستشار ترامب للأمن القوميّ، إنّ حماس "لا يمكنها أن تكون منظمة بعد الآن، ولن تحكم غزة أبدا. نقطة على السطر".

أكّد مستشار الأمن القومي الأميركي في إدارة دونالد ترامب الجديدة، مايك والتز، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، بصورة قطعية، أنّ حركة حماس لن تعود لحُكم قطاع غزة مرة أخرى.

يأتي ذلك فيما أكّد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء الأحد، أن معركة طوفان الأقصى، قد "وجهت ضربة كبيرة للعدو، وكبدته خسائر فادحة"، وأنها غيّرت وجه المنطقة، وأدخلت معادلات جديدة، وذلك في تصريحات هي الأولى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما ذكر أبو عبيدة "نقاتل منذ بداية المعركة في ظروف تبدو مستحيلة، أمام جيش عصابات مجرمة قاتلة". مشيرا إلى أنه "كنا أمام مواجهة غير متكافئة، وواجهنا عدوا مجرما وقوى عالمية".

وبعبارات جازمة، قال والتز لمحطة "سي إن إن" الإخبارية، إنّ حماس "لا يمكنها أن تكون منظمة بعد الآن، ولن تحكم غزة أبدا. نقطة على السطر".

ووالتز العضو السابق في مجلس النواب والعسكري السابق، أدلى بتصريحه هذا بُعيد ساعات من بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل، والحركة في قطاع غزة.

وخلال مقابلته مع برنامج "حال الاتّحاد" الذي تبثّه المحطة الإخبارية الأميركية، أبدى والتز تفاؤلا حذرا بشأن مستقبل الهدنة، على الرغم من عدم اليقين الكبير الذي تحيط بالوضع الراهن في القطاع المدمّر، وبشأن مستقبله كذلك ولا سيّما لجهة الإعمار.

وقال والتز إنّ "إسرائيل ستفعل ما يتعيّن عليها فعله لضمان ذلك. والولايات المتّحدة، تحت إدارة ترامب، ستدعمها في أنّ حماس لن تحكم غزة مرة أخرى".

وأضاف أن "هذا لا يعني أنّه لن تكون هناك جيوب (مقاومة من جانب حماس). هذا لا يعني أنّه لن يكون هناك قتال جارٍ، لكنّ الطريق سيكون صعبا في المستقبل".

ويقول محلّلون إنّ الأمر سيتطلّب دبلوماسية مكثّفة وطويلة الأمد ومركّزة لكي يكون هناك مستقبل مستقرّ وسلمي في غزة، لكنّ والتز أكّد أنّ الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيتسلم منصبه الإثنين قادر على المساعدة في تحقيق ذلك.

وقال "يمكن للرئيس ترامب بصورة فريدة أن يجمع كلّ الأطراف معا" للتوصّل إلى اتفاق بشأن مستقبل القطاع الفلسطيني.

وبشأن من سيتولى السيطرة على القطاع الفلسطيني في المستقبل، قال والتز "ربّما تكون قوة أمنية مدعومة من العرب، وربّما يكون هناك خليط فلسطيني... أنا لا أريد أن أستبق تخطيطاتنا (..) لكن من الواضح أنّ الخطوط العريضة الأوسع موجودة".