نائب الرئيس الصينيّ يدعو ماسك إلى توثيق العلاقات مع بكين

قال ماسك إنّ تيسلا حريصة على "تعميق التعاون الاستثماريّ مع الصين" فضلًا عن لعب "دور نشط" في التجارة بين البلدين، حسب شينخوا...

حثّ نائب الرئيس الصينيّ هان تشنغ الّذي التقى قطب التكنولوجيا إيلون ماسك الشركات الأميركيّة على "اغتنام الفرصة" لتعميق العلاقات الاقتصاديّة مع الصين، وفق ما أوردت الإثنين وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ونقلت الوكالة أن هان الموجود في الولايات المتّحدة حيث سيحضر تنصيب دونالد ترامب الاثنين التقى ماسك وممثّلي شركات أعمال أميركيّين آخرين الأحد.

ماسك، وهو أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذيّ لشركتي تيسلا وسبايس إكس والمالك الأكبر لمنصّة إكس، صار أحد أقرب حلفاء ترامب الّذي يشاركه سياساته اليمينيّة المتشدّدة، وساهم بملايين الدولارات لدعم حملته الرئاسيّة.

ويحظى ماسك بشعبيّة واسعة في الصين، وهي سوق رئيسيّة لشركة تيسلا، حيث تمتلك الشركة أحد مصانعها العملاقة وتتنافس مع الشركات المصنّعة المحلّيّة سريعة النموّ.

وفي حديثه إلى ماسك، حثّ هان شركة تيسلا والشركات الأميركيّة الأخرى على "اغتنام الفرصة والمشاركة في قطف ثمار التنمية في الصين، وتقديم مساهمات جديدة وأكبر في تعزيز العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بين الصين والولايات المتّحدة"، وفقًا لوكالة شينخوا.

من جانبه، قال ماسك إنّ تيسلا حريصة على "تعميق التعاون الاستثماريّ مع الصين" فضلًا عن لعب "دور نشط" في التجارة بين البلدين، حسب شينخوا.

هدّد ترامب في حملته الانتخابيّة الصين وشركاء تجاريّين آخرين للولايات المتّحدة بفرض تعريفات جمركيّة جديدة، لكنّه قال أيضًا إنّه منفتح على المحادثات مع الرئيس شي جينبينغ.

وتحدّث الزعيمان هاتفيًّا الجمعة، وتعهّدا بتحسين العلاقات بين البلدين المتنافسين. كما التقى هان الأحد نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس، حسب شينخوا.