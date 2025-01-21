أبرز أوامر ترامب باليوم الأول على كرسي الرئاسة الأميركية

أصدر الرئيس ترامب عفوا عن 1500 من أنصاره الذين هاجموا مبنى الكونغرس قبل أربع سنوات، وذلك في خطوة سريعة بعد استعادته الرئاسة، حيث عمل على فرض إرادته على الحكومة بشكل فوري.

أصدر الرئيس الأميركي السابع والأربعون دونالد ترامب، سلسلة من الأوامر والتعليمات في اليوم الأول بعد تنصيبه على كرسي الرئاسة، حيث وقع مرسوما بإلغاء 78 قرارا تبناها سلفه الديمقراطي جو بايدن، بما فيها أوامر تنفيذية ومذكرات حكومية.

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وقال ترامب أمام حشد في واشنطن عقب تنصيبه "سألغي نحو 80 قرارا تنفيذيا مدمرا ومتطرفا اتخذتها الإدارة السابقة".

وأردف قائلا "سأنفذ تجميدا فوريا للوائح التنظيمية، مما سيمنع البيروقراطيين في عهد جو بايدن من الاستمرار في إصدار اللوائح"، مضيفا أنه سيصدر أيضا "تجميدا مؤقتا للتوظيف لضمان توظيفنا فقط الأشخاص الأكفاء المخلصين للشعب الأميركي".

وأعلن ترامب عن إنشاء مجموعة استشارية تهدف إلى تنفيذ تخفيض شامل لقوة العمل في الحكومة وإلغاءات بالجملة للوكالات الحكومية، مما دفع البعض إلى رفع دعاوى قضائية طعنا في هذه الخطوة.

وقد وقع ترامب بالفعل أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية تبذل لمكافحة الاحترار العالمي.

ووقع ترامب على أمر تنفيذي يوجه الولايات المتحدة للانسحاب من منظمة الصحة العالمية التي كانت هدفا لانتقاداته في السابق؛ بسبب معارضته طريقة استجابتها لوباء كوفيد.

وخلال حديث له في البيت الأبيض بعد ساعات من تنصيبه، قال ترامب إن الولايات المتحدة تدفع لمنظمة الأمم المتحدة أكثر بكثير مما تدفعه الصين، مضيفا "منظمة الصحة العالمية احتالت علينا".

وأصدر الرئيس ترامب عفوا عن 1500 من أنصاره الذين هاجموا مبنى الكونغرس قبل أربع سنوات، وذلك في خطوة سريعة بعد استعادته الرئاسة، حيث عمل على فرض إرادته على الحكومة بشكل فوري.

وألغى ترامب قرار رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي كان سلفه جو بايدن، قد أعلن عنه قبل أيام في إطار تشجيع مبادرة للكنيسة الكاثوليكية للإفراج عن "عدد كبير من السجناء السياسيين" الكوبيين.

كما ألغى ترامب أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن، وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

ووقع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يمنح تطبيق تيك توك مهلة 75 يوما للعثور على مشتر غير صيني في الولايات المتحدة، ما يمد التطبيق بشريان حياة يحتاجه بشدة.

كما وقع ترامب أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وذلك للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية تبذل لمكافحة الاحترار العالمي.

وأعلن الرئيس الأميركي أنه ينظر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اللتين تعدان من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

وقال ترامب في البيت الأبيض "نحن نفكر في فرض رسوم بنسبة 25% على المكسيك وكندا، لأنهما تسمحان لأعداد هائلة من الناس (...) وكندا أيضا هي دولة مسيئة جدا (...) بدخول بلادنا، وأيضا بدخول الفنتانيل".