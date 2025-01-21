أحمد الشرع مهنّئا ترامب: قادر على إحلال السلام في الشرق الأوسط

نشرت القيادة الجديدة رسالة بالإنجليزية، جاء فيها "باسم قيادة وشعب الجمهورية العربية السورية، أهنئ السيد دونالد ترامب على تنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأميركية". وأضافت الرسالة "نحن على ثقة بأنه القائد الذي سيجلب السلام للشرق الأوسط، ويعيد الاستقرار للمنطقة".

هنّأ القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، دونالد ترامب على توليه رئاسة الولايات المتحدة، مبديا ثقته بقدرته على إحلال "السلام والاستقرار" في الشرق الأوسط.

ونشرت القيادة الجديدة رسالة بالإنجليزية، ليل الإثنين، جاء فيها "باسم قيادة وشعب الجمهورية العربية السورية، أهنئ السيد دونالد ترامب على تنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأميركية".

وأضافت الرسالة "نحن على ثقة بأنه القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة".

وتابعت "نتطلع إلى تحسين العلاقات بين البلدين بناء على الحوار والتفاهم"، وأنه في عهد الإدارة الأميركية الجديدة "ستستفيد الولايات المتحدة وسورية، من الفرصة لإقامة شراكة تعكس تطلعات البلدين".

ويتولى الشرع السلطة في سورية منذ أطاح هجوم مباغت شنّته فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام التي يتزعمها، برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر.

وتسعى السلطات الجديدة إلى توفير موارد مالية لإعادة بناء البلاد، عقب نزاع امتد لأكثر من 13 عاما، وأسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين ودمار واسع.

وطالب مسؤولون سوريون في الأسابيع الماضية برفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق خلال حكم الأسد. وفي حين لاقت هذه الدعوة تأييد أطراف عرب وإقليميين، ربطت القوى الغربية تخفيف هذه العقوبات بالنهج الذي ستعتمده السلطات الجديدة في الحكم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من كانون الثاني/ يناير أن بعض الأنشطة في سورية ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية. لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.

زعماء عرب يهنئون ترامب

وفي سياق ذي صلة، هنأ زعماء دول عربية، ترامب بأداء اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، خلفا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

جاء ذلك في مواقف رسمية صادرة من الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان ومصر والأردن وفلسطين.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان عبر "فيسبوك" "أهنئ الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة".

وأكد السيسي على "استمرار العمل والتعاون مع الرئيس ترامب لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم".

وهنأ ملك الأردن عبدالله الثاني في منشور عبر منصة "إكس"، الرئيس الأمريكي الجديد، قائلا: "أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح وهو يبدأ ولايته الثانية. تهانينا على تنصيبك. نحن نقدر بشدة شراكتنا مع الولايات المتحدة ونلتزم بالعمل معك من أجل عالم أكثر ازدهارا وسلاما".

كما هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ترامب، مضيفا "إننا على استعداد للعمل معكم ليتحقق السلام في عهدكم، وفق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، دولة فلسطين ودولة إسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام، وأن يتحقق الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم"، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وبعث رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى ترامب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

ووجه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني التهنئة لترامب، متمنيا له "التوفيق في مهامه ولعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار"، وفق بيان للديوان الأميري.

كما بعث عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى ترامب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، متمنياً له "موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وقيادة الشعب الأمريكي الصديق نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار".

وأكد ملك البحرين تطلعه الدائم لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وتطوير التعاون والتنسيق والعمل المشترك، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

كما بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وفي خطاب تنصيبه، قال ترامب الإثنين، إن العالم كان "عنيفا" خلال الفترة السابقة، وإن إدارته الجديدة ستضع حدا لكل الحروب، مضيفا أن "العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ، وسأضع أميركا أولا".