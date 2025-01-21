تكساس: إغلاق معبر حدوديّ مع المكسيك عقب حفل تنصيب ترامب

أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركيّة أنّه عقب حفل تنصيب ترامب، تمّ إلغاء تطبيق "CBP One" الّذي كان يتيح للمهاجرين دخول البلاد بطرق قانونيّة...

أغلقت السلطات الأمريكيّة معبر مدينة إل باسو بولاية تكساس الحدوديّ مع المكسيك، عقب حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب أمس الاثنين.

ووفقًا لوسائل إعلام أميركيّة ومنشورات على وسائل التواصل، الثلاثاء، شوهدت عناصر شرطة مدجّجة بالسلاح تغلق المعبر الحدوديّ بمدينة إل باسو.

وقالت الشرطة عبر مكبّرات الصوت: "أيّ شخص يتجاوز هذه النقطة سيواجه الاعتقال والملاحقة القضائيّة، والعنف إذا لزم الأمر".

كما أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركيّة أنّه عقب حفل تنصيب ترامب، تمّ إلغاء تطبيق "CBP One" الّذي كان يتيح للمهاجرين دخول البلاد بطرق قانونيّة.

وفي خطابه خلال حفل التنصيب أمس، ذكر ترامب التأكيد بإعلانه السابق في عام 2019 عن حالة طوارئ وطنيّة على الحدود الأمريكيّة المكسيكيّة، مشيرًا إلى عزمه منع الهجرة غير القانونيّة وترحيل المهاجرين.

ووصف ترامب المهاجرين غير النظاميّين بـ"المجرمين"، وأعلن أنّه سيرسل قوّات عسكريّة إلى الحدود الجنوبيّة للولايات المتّحدة لتعزيز الأمن.