عقب إعلان ترامب نيّته استعادتها... رئيس بنما: القناة ستبقى لنا

في وقت سابق الاثنين، أعلن ترامب في خطاب أداء اليمين الدستوريّة بالكونغرس أنّ "الولايات المتّحدة الأمريكيّة ستستعيد السيطرة على قناة بنما"، وقال: "الصين تدير قناة بنما، ولم نمنحها للصين، لذلك سنستعيدها"...

رفض رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو تصريحات نظيره الأميركيّ دونالد ترامب الّتي تعهّد فيها باستعادة السيطرة على قناة بنما، مؤكّدًا أنّ القناة لبنما وستبقى كذلك.

جاء ذلك في منشور لمولينو على حسابه بمنصّة "إكس"، الاثنين، عقب ساعات على كلمة ترامب الّتي ألقاها خلال مراسم تنصيبه رئيسًا للبلاد.

وقال مولينو: "يجب أن أرفض بشكل شامل التصريحات الّتي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، فقناة بنما لبنما وستبقى كذلك".

وتطرّق مولينو إلى معاهدة توريخوس- كارتر، مضيفًا: "لم تكن القناة تنازلًا قدّمه أحد، بل كانت نتاج نضال طويل استمرّ أجيالًا وانتهى في عام 1999 نتيجة لمعاهدة توريخوس-كارتر".

وأردف: "منذ ذلك الحين، نجحنا في إدارة هذه القناة وتوسيعها بشكل مسؤول لخدمة التجارة العالميّة، بما في ذلك الولايات المتّحدة الأميركية، دون انقطاع لمدّة 25 عامًا".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن ترامب في خطاب أداء اليمين الدستوريّة بالكونغرس أنّ "الولايات المتّحدة الأمريكيّة ستستعيد السيطرة على قناة بنما"، وقال: "الصين تدير قناة بنما، ولم نمنحها للصين، لذلك سنستعيدها".

وفي 7 سبتمبر/أيلول 1977، وقع الرئيس الأميركي جيمي كارتر والزعيم البنميّ عمر توريخوس معاهدتين تاريخيّتين، نصّتا على نقل سيادة قناة بنما إلى بنما بحلول 31 ديسمبر/كانون أوّل 1999، مع ضمان حياد القناة واستمرار استخدامها للملاحة الدوليّة.

وواجهت المعاهدتان معارضة داخليّة في الولايات المتّحدة، حيث اعتبرها البعض تنازلًا عن مصلحة أميركية استراتيجيّة، لكنّ الرئيس حينها دافع عن القرار باعتباره خطوة نحو تحسين العلاقات مع دول أمريكا اللاتينيّة وتعزيز العدالة الدوليّة.