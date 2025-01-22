إيران: إعدام شخص دين بقتل شرطي

ذكرت "ميزان أونلاين" أن "والدَي الضحية رفضا الصفح عن القاتل وتم تنفيذ حكم الإعدام في سجن ساوه هذا الصباح".

أعدمت السلطات الإيرانية رجلا الأربعاء بعد إدانته بقتل عنصر في الشرطة وسط البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية.

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وقالت إن "القاتل دهس عمدا قائدا في شرطة مدينة زرندية بسيارته بينما كان يوقف مهربين على جانب طريق سريع".

ووقعت الحادثة يوم 30 أيار/مايو 2023 في محافظة مركزي، بحسب الوكالة.

وحُكم على المتهم بالإعدام بموجب قانون إيراني يطبق في قضايا القتل عندما تطلب عائلة الضحية عقوبة الإعدام.

وذكرت "ميزان أونلاين" أن "والدَي الضحية رفضا الصفح عن القاتل وتم تنفيذ حكم الإعدام في سجن ساوه هذا الصباح".

وتنفذ إيران ثاني أكبر عدد من عمليات الإعدام على مستوى العالم سنويا بعد الصين، بحسب مجموعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية.

وتطبق عقوبة الإعدام في إيران للجرائم الكبرى بما فيها القتل وتهريب المخدرات والاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أعدمت السلطات الإيرانية رجلا دين بالاعتداء على عشرات النساء في طهران.