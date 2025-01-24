روسيا تدعو إدارة ترامب إلى تصحيح أخطاء بايدن بشأن أوكرانيا

دعت روسيا إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تصحيح أخطاء بايدن بشأن أوكرانيا، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء أمس الخميس، في العاصمة موسكو.

دعت روسيا، إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تصحيح الأخطاء التي ارتكبها الرئيس السابق، جو بايدن، فيما يتعلق بأوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء أمس الخميس، في العاصمة موسكو.

وقالت زاخاروفا، إنه "يتعين على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تصحيح الأخطاء التي ارتكبها الرئيس السابق جو بايدن، فيما يتعلق بأوكرانيا".

وتقييما لتصريح ترامب بأن "إدارة بايدن ارتكبت أخطاء فيما يتعلق بأوكرانيا"، أشارت زاخاروفا، إلى أن الرئيس الأميركي السابق ارتكب هذه الأخطاء نيابة عن الولايات المتحدة.

وشددت على ضرورة تصحيح الأخطاء التي ارتكبت باسم الولايات المتحدة.

وأوضحت زاخاروفا أنه "إذا أقرت إدارة ترامب بارتكاب أخطاء، وتتحجج بأن الوضع في أوكرانيا كان نتيجة أخطاء الإدارة الأميركية السابقة، فإن هذه الأخطاء تحتاج إلى تصحيح".

وفي معرض تقييمها لانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وصفت زاخاروفا بأن الأمر "محزن".

ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في شؤونها.