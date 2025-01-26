ترامب يرفع الحظر عن شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل: "لقد دفعوا ثمنها"

ترامب يصدر تعليمات للبنتاغون برفع الحظر الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل. الشحنة تتحرك باتجاه تل أبيب في قرار برره ترامب بأن إسرائيل دفعت ثمن القنابل "وانتظرت طويلاً للحصول عليها".

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الليلة الماضية، إنه أصدر تعليمات للجيش برفع الحظر الذي فرضه الرئيس السابق، جو بايدن، على توريد قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

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وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"، "رفعنا الحظر عنها. رفعنا الحظر عنها اليوم وسيحصلون عليها. لقد دفعوا ثمنها، وكانوا ينتظرونها منذ وقت طويل. كانت (تلك القنابل) في المخازن".

وكان بايدن قد علّق تسليم تلك القنابل في أيار/ مايو 2024، بسبب مخاوف من التأثير الذي قد تحدثه على السكان المدنيين لا سيما في مدينة رفح خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع الفلسطيني.

ويمكن لقنبلة تزن 2000 رطل أن تخترق طبقات سميكة من الخرسانة والمعادن؛ مما يخلف انفجارا بنصف قطر واسع. علما بأن إدارة بايدن أرسلت آلاف القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل خلال حربها على غزة وعلّقت شحنة واحدة

وقدمت إدارة بايدن مساعدات عسكرية لإسرائيل بمليارات‭‭ ‬‬الدولارات منذ بدء الحرب.

وعندما سُئل ترامب عن سبب رفع الحظر عن‭‭ ‬‬إرسال تلك القنابل قال: "لأنهم اشتروها"، وأضاف "دفعوا ثمنها وهم ينتظرونها منذ مدة طويلة".

وفي وقت سابق، قال ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي إن "الكثير من الأشياء التي طلبتها إسرائيل ودفعت (أموالا) من أجلها في طريقها الآن".

ويعتبر كل من ترامب وبايدن من أقوى المؤيدين لإسرائيل حتى عندما تعرضت واشنطن لانتقادات من دعاة حقوق الإنسان بشأن الأزمة الإنسانية في غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، إذ طالب محتجون دون جدوى بحظر الأسلحة.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة مطلع الأسبوع الماضي، وأدى إلى إطلاق سراح بعض الأسيرات الإسرائيليين المحتجزات لدى حماس مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وكان ترامب قد حذر قبل تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري بأن "أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها" في الشرق الأوسط إذا لم تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين.