دبلوماسي إيراني: طهران لم تجر أي اتصالات مع واشنطن منذ تنصيب ترامب

قال تخت روانجي "يتعين علينا التخطيط بهدوء وصبر. عندما يتم الإعلان عن سياسات الجانب الآخر (ترامب)، نتصرف وفقا لذلك".

قال دبلوماسي إيراني كبير الإثنين إن إيران والولايات المتحدة لم تتبادلا أي رسائل منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

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وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، إنه "لم يمض سوى أيام قليلة على تولي الإدارة الأميركية الجديدة السلطة ولم يتم تبادل أي رسائل".

وخلال فترة ولايته الأولى، انتهج ترامب سياسة "الضغط القصوى" وسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.

والتزمت طهران بالاتفاق حتى انسحاب واشنطن، لكنها بدأت بعد ذلك في التراجع عن التزاماتها. وتعثرت الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق الذي أبرم في العام 2015.

وقال تخت روانجي "يتعين علينا التخطيط بهدوء وصبر. عندما يتم الإعلان عن سياسات الجانب الآخر (ترامب)، نتصرف وفقا لذلك".

قال ترامب الخميس إنه يأمل في تجنب توجيه ضربات عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، على أمل التوصل إلى "اتفاق" مع طهران.

وأعربت إيران مرارا وتكرارا عن استعدادها لإحياء الاتفاق، ودعا الرئيس مسعود بزشكيان الذي تولى منصبه في تموز/يوليو إلى إنهاء عزلة بلاده.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قبل عودة ترامب رسميا إلى البيت الأبيض، أجرى مسؤولون إيرانيون محادثات نووية مع نظرائهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وصفها الجانبان بأنها "صريحة وبناءة".

وقال تخت روانجي إنها كانت الجولة الثالثة من المحادثات بعد جولتين سابقتين واحدة في جنيف وأخرى في نيويورك العام الماضي.

وتوقع عقد جولة أخرى "في غضون شهر" لكنه قال إن "الموعد لم يتم تأكيده بعد".

وقال تخت روانجي إن إيران والدول الأوروبية اتفقت على إطار للاتفاق النووي يتضمن الحد من أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

وأضاف "لن ندرج القضايا غير النووية في المفاوضات كما حدث في مفاوضات الاتفاق النووي" لعام 2015.