ترامب "لا يعلم" ما إذا كانت ولاية ثالثة غير ممكنة بالفعل!

هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها دونالد ترامب، الذي بدأ للتو ولايته الثانية، بعدما تولّى الرئاسة بين عامي 2017 و2021، بتعليقات من هذا النوع. ومن غير الواضح ما إذا كان جادا في كلامه.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنّه "لا يعلم" ما إذا كان ممنوعا من الترشّح للرئاسة مرة أخرى، وهو أمر محظور بموجب الدستور.

وفي خطاب في فلوريدا أمام النواب الجمهوريين، قال ترامب "جمعت الكثير من المال للحملة المقبلة، وأنطلق من مبدأ أنني لا يمكنني أن أستخدمه بنفسي، ولكنني لست متأكدا مئة في المئة، لأنني لا أعلم".

وأضاف الرئيس الجمهوري متوجها إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي كان حاضرا إلى جانبه، "لا أعتقد أنّه مسموح لي بالترشّح مرة أخرى. مايك؟ من الأفضل ألا أُدخلك في هذا النقاش".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها دونالد ترامب، الذي بدأ للتو ولايته الثانية، بعدما تولّى الرئاسة بين عامي 2017 و2021، بتعليقات من هذا النوع. ومن غير الواضح ما إذا كان جادا في كلامه.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد قال للنواب الجمهوريين في تشرين الثاني/ نوفمبر "أعتقد أنني لن أترشّح مجددا، إلا في حال قلتم ’إنه جيد للغاية لدرجة أننا يجب أن نجد حلا لبقائه’".

وكان الملياردير البالغ من العمر 78 عاما قد أدلى بتصريحات لافتة في تموز/ يوليو خلال تجمّع للمسيحيين المحافظين، حيث قال لهم "لن تحتاجوا للتصويت بعد الآن" في حال فاز في الانتخابات.

وبينما كان يتحدّث في أيار/ مايو أمام مؤتمر رابطة البنادق الوطنية، وهي جماعة ضغط قوية مؤيدة للأسلحة النارية، تساءل عمّا إذا كان يجب التفكير في "ولايتين" أو "ثلاث ولايات" رئاسية.

ولكن دونالد ترامب كان قد قال أيضا إنّ الحملة التي قادته إلى البيت الأبيض ستكون الأخيرة.

وينصّ التعديل 22 للدستور الذي تمّ التصديق عليه في العام 1951، بأنّه "لا يجوز انتخاب أي شخص أكثر من مرتين لمنصب الرئيس".

وكان أحد المشرّعين المؤيّدين لترامب قد قدّم تعديلا للدستور لتغيير مصطلح "مرتين" إلى "ثلاث مرات"، لكن يبدو أنّ هذه الجهود محكوم عليها بالفشل.

ويتطلّب تعديل الدستور الأميركي غالبية الثلثين في الكونغرس وهو ما لا يتمتّع به الجمهوريون، قبل التصديق عليه من قبل 38 ولاية أميركية على الأقل، وهو أمر مستبعد للغاية.