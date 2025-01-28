ترامب يأمر بإنشاء نظام "قبة حديدية" للدفاع الصاروخي

قال ترامب أمام مؤتمر لمشرعين جمهوريين في ميامي "نحن بحاجة للبدء فورا بإنشاء قبة حديدية بأحدث تقنية" للدفاع الصاروخي، مؤكدا أن هذه الدرع الصاروخية "سوف تصنع هنا في الولايات المتحدة الأميركية".

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أنه وقع على أمر تنفيذي للبدء بإنشاء نظام دفاع صاروخي للولايات المتحدة على غرار نظام "القبة الحديدية" الذي استخدمته إسرائيل لاعتراض آلاف الصواريخ التي استهدفتها خلال الحرب ضد حماس في غزة وحزب الله اللبناني.

وقال ترامب أمام مؤتمر لمشرعين جمهوريين في ميامي "نحن بحاجة إلى البدء فورا بإنشاء قبة حديدية بأحدث تقنية" للدفاع الصاروخي، مؤكدا أن هذه الدرع الصاروخية "سوف تصنع هنا في الولايات المتحدة الأميركية".

ولاحقا، على متن الطائرة الرئاسية التي تقل ترامب في رحلة العودة إلى واشنطن، أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس وقع أمرا تنفيذيا لـ"تطوير ما نسميه القبة الحديدية الأميركية، وهي درع دفاعية صاروخية شاملة لحماية الأراضي الأميركية".

وخلال حملته الانتخابية عام 2024، كرر ترامب تعهده بإنشاء نسخة أميركية من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي في حال فوزه بالرئاسة.

لكنه تجاهل حقيقة أن هذا النظام مصمم لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى، ما يجعله غير مناسب للدفاع ضد الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تشكل الخطر الرئيسي على الولايات المتحدة.

وأشاد ترامب مجددا بالنظام الذي استخدمته إسرائيل ضد الصواريخ التي أطلقت عليها من قبل حماس في غزة وحزب الله في لبنان خلال الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال ترامب "إنهم يسقطون كل واحد منها تقريبا"، مضيفا "لذا أعتقد أن الولايات المتحدة تستحق أن يكون لها هذا".

وفي حديثه الذي تزامن مع تولي وزير دفاعه بيت هيغسيث منصبه، أضاف ترامب أن الأمر التنفيذي المتعلق بالدرع الصاروخية واحد من أربعة أوامر أخرى سيوقعها، بينها أمر من شأنه "استئصال عقيدة التحول الجنسي من جيشنا".

واعتبر أن إخراج المتحولين جنسيا من الجيش هو "لضمان حصولنا على القوة القتالية الأكثر فتكا في العالم".

وكان الجيش الأميركي قد رفع الحظر عن خدمة الجنود المتحولين جنسيا في القوات المسلحة عام 2016، خلال الولاية الثانية للرئيس الديموقراطي باراك أوباما.